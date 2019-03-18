Минфин предлагает изменить порядок проведения аукционов в сфере строительства

Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Минфин РФ предлагает упростить порядок проведения аукционов в сфере строительства, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами ведомства.

По словам источника, Минфин подготовил проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), одна из которых предусматривает упрощение процедуры электронного аукциона в сфере строительства. Речь идет об аукционах, в которых описание объекта закупки включает в себя проектную документацию.

В настоящее время участники таких закупок должны в соответствующей заявке прописывать свои предложения по строительству того или иного объекта в соответствии с проектной документацией.

Ранее участники рынка закупок, а также представители регуляторов (Минфин, ФАС, Федеральное казначейство) отмечали, что действующий порядок проведения аукционов в сфере строительства позволяет за счет сложности оформления заявок (в части предложений по выполнению работ в соответствии с проектной документацией) легко отклонять предложения "лишних" поставщиков и, соответственно, заключать строительные контракты с заранее определенными компаниями.

Поправка Минфина предусматривает, что первая часть заявки на участие в таком аукционе должна будет содержать только согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных закупочной документацией. Вторая часть заявки должна будет оформляться по действующим нормам 44-ФЗ. Такой аукцион будет проводиться через четыре часа после окончания срока подачи заявок.