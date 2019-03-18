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    ФАС предлагает изменить порядок расторжения госконтрактов

    Автор: prozakupki.interfax.ru
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    Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос изменения 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") в части расторжения госконтрактов, заявил заместитель главы ФАС Михаил Евраев в ходе встречи с представителями госкомпаний, организованной аналитическим центром "Интерфакс-ProЗакупки".

    "В рамках контрактной системы появилось большое количество случаев, связанных с безосновательным односторонним расторжением заказчиками госконтрактов, - сказал М.Евраев. - Предприниматель в такой ситуации теряет и контракт, и до 30% обеспечения по нему, даже если компания признается добросовестной при рассмотрении вопроса о её включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП)".

    При этом М.Евраев подчеркнул, что угроза безосновательного расторжения заказчиком контракта в одностороннем порядке является одной из причин, демотивирующих предпринимателей участвовать в торгах по госзаказу.

    "Мы должны стремиться найти баланс между интересами заказчика и поставщика", - добавил замглавы ФАС.

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