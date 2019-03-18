Госдума приняла во II чтении законопроект об электронизации торгов госимуществом

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает проведение торгов госимуществом только в электронной форме.

Сам законопроект вносит поправки к закону "О приватизации государственного и муниципального имущества", которые предусматривают перевод всех торгов госимуществом в электронную форму. Так, согласно этому документу, процедуры проведения торгов по продаже государственного и муниципального имущества должны будут проводиться исключительно в электронной форме. Это касается федерального, регионального и муниципального уровней. При этом законопроектом предлагается исключить возможность проведения торгов с закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого имущества.

Сами торги госимуществом в электронной форме предлагается проводить на электронных торговых площадках, имеющих право проводить закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

Ко второму чтению законопроект был дополнен рядом поправок.

"Важная поправка ко второму чтению касается уточнения процедуры продажи имущества органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления, - отмечал ранее на заседании комитета Госдумы по собственности депутат Николай Николаев. - Предусмотрено, что они самостоятельно осуществляют функции по продаже приватизируемого имущества либо своими решениями поручают его продажу уполномоченным лицам, перечень которых утверждается правительством РФ".

Также законопроект дополнен новой статьей, устанавливающей, что он вступает в силу с 1 июня 2019 года. "Это предлагается сделать для того, чтобы публично-правовые образования могли спокойно подготовиться к переходу на торги приватизируемым имуществом исключительно в электронной форме", - говорил Н.Николаев.

В настоящее время в перечень юрлиц, имеющих право заниматься продажами приватизируемого имущества, входит более 20 организаций.

Минэкономразвития, подготовившее этот документ, ранее объясняло необходимость принятия этого законопроекта тем, что на региональном и муниципальном уровнях проведение торгов госимуществом в электронной форме так и не получило распространения. При этом министерство отмечало, что возможность проведения таких торгов в электронной форме имеется с 2012 года, но она не носит обязательный характер.

"С конца 2016 года на федеральном уровне продажа приватизируемого имущества осуществляется в электронной форме, а на протяжении 2017-2018 годов - исключительно в электронной форме, - отмечало Минэкономразвития. - На уровне субъектов РФ механизм продажи приватизируемого имущества в электронной форме в достаточной степени не используется. Договоры с электронными площадками заключили только 40% субъектов, из которых услугами электронных площадок пользуются не все".

В октябре прошлого года этот законопроект был одобрен правительством РФ, а в ноябре - профильным комитетом Госдумы.