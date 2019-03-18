Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФАС прорабатывает вопрос изменения порядка расторжения госконтрактов

    ФАС прорабатывает вопрос изменения порядка расторжения госконтрактов

    Поделиться

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос изменения 44-ФЗ в части расторжения госконтрактов, об этом сообщает «Интерфакс-ProЗакупки».

    По словам заместителя главы ФАС Михаила Евраева, в рамках контрактной системы появилось большое количество случаев, связанных с безосновательным односторонним расторжением заказчиками госконтрактов. Предприниматель в такой ситуации теряет и контракт, и до 30% обеспечения по нему, даже если компания признается добросовестной при рассмотрении вопроса о её включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

    Евраев подчеркнул, что угроза безосновательного расторжения заказчиком контракта в одностороннем порядке является одной из причин, демотивирующих предпринимателей участвовать в торгах по госзаказу.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить