ФАС прорабатывает вопрос изменения порядка расторжения госконтрактов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прорабатывает вопрос изменения 44-ФЗ в части расторжения госконтрактов, об этом сообщает «Интерфакс-ProЗакупки».

По словам заместителя главы ФАС Михаила Евраева, в рамках контрактной системы появилось большое количество случаев, связанных с безосновательным односторонним расторжением заказчиками госконтрактов. Предприниматель в такой ситуации теряет и контракт, и до 30% обеспечения по нему, даже если компания признается добросовестной при рассмотрении вопроса о её включении в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Евраев подчеркнул, что угроза безосновательного расторжения заказчиком контракта в одностороннем порядке является одной из причин, демотивирующих предпринимателей участвовать в торгах по госзаказу.