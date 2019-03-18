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    Оценку эффективности деятельности контрольных органов упорядочат

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    В Правительстве предложили утвердить порядок, который определяет правила контроля за госзаказчиками, контрактными службами и управляющими, закупочными комиссиями, а также операторами электронных площадок. Поправки должны быть внесены в 44-ФЗ. Проект находится на рассмотрении в Госдуме.

    Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов передадут региональным органам исполнительной власти, которые занимаются контролем в сфере закупок. Для этого они будут заключать специальные соглашения.

    Порядок оценки эффективности деятельности контрольных органов будет предусматривать показатели контрольно-надзорной деятельности, механизм сбора информации о деятельности, а также порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применения его результатов. Также, планируется запретить возлагать функции по централизации закупок на контрольные органы, чтобы снизить коррупционные риски.

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