Практику госзакупок центрального аппарата и территориальных УФАС унифицируют

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует унифицировать практику центрального аппарата и территориальных управлений ФАС по контролю за госзакупками. Об этом сообщает «Интерфакс-ProЗакупки».

По словам заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаила Евраева, сейчас территориальные управления ФАС часто ориентируются при принятии решений в сфере госзакупок на судебную практику, которая сложилась в том или ином регионе. Это приводит к тому, что в разных субъектах РФ принимаются разные решения по типовым ситуациям. Наша задача заключается в том, чтобы все территориальные управления придерживались единой позиции по типовым ситуациям.

Одним из шагов по унификации практики УФАС, будет организация онлайн-совещаний с территориальными управлениями с использованием видеоконференцсвязи по наиболее актуальным вопросам на постоянной основе.