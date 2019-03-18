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    Практику госзакупок центрального аппарата и территориальных УФАС унифицируют

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует унифицировать практику центрального аппарата и территориальных управлений ФАС по контролю за госзакупками. Об этом сообщает «Интерфакс-ProЗакупки».

    По словам заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Михаила Евраева, сейчас территориальные управления ФАС часто ориентируются при принятии решений в сфере госзакупок на судебную практику, которая сложилась в том или ином регионе. Это приводит к тому, что в разных субъектах РФ принимаются разные решения по типовым ситуациям. Наша задача заключается в том, чтобы все территориальные управления придерживались единой позиции по типовым ситуациям.

    Одним из шагов по унификации практики УФАС, будет организация онлайн-совещаний с территориальными управлениями с использованием видеоконференцсвязи по наиболее актуальным вопросам на постоянной основе.

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