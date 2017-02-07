Кейс: Секреты мастерства. Контракт с единственным поставщиком за два дня до изменения закона

Государственное унитарное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" заключило контракт на сумму 995 млн. руб. с единственным поставщиком, компанией «ВИТ», 29 декабря 2016 г. Конкурс был объявлен 31 октября 2016 г., но заявки поступило всего две. Вторая организация, "Телрос", не прошла предквалификационный отбор.

Предмет контракта - техническое обслуживание оборудования, включая системы видеоконтроля, сопровождение электронного документооборота и другие работы. Как следует из протокола конкурсной комиссии, договор был заключен с единственным участником несостоявшегося конкурса по итогам предквалификационного отбора. Выбор подрядчика осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с положением о закупке предприятия, сообщил представитель ГУПа.

Вопрос: Нарушен ли закон? Может ли вторая отклонённая компания подать жалобу в ФАС?

Мнение эксперта: Скорее всего ГУП постарался избежать более сложной закупки по 44-ФЗ и провёл процедуру в соответствии с 223-ФЗ накануне вступления в силу изменений закона, но это не является нарушением. Оснований для подачи жалобы нет.