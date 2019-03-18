ЦБ РФ выберет среди ЭТП партнера для закупок малого объема

Центральный банк России планирует в начале третьего квартала текущего года выбрать из числа шести электронных торговых площадок (ЭТП) партнера для проведения закупок малого объема. Об этом сообщает «Интерфакс».

Банк России планирует до конца второго квартала проводить тестирование шести ЭТП. По итогам тестирования Банк России выберет ту площадку, которая позволит эффективно осуществлять закупки и получать оптимальные условия и цены. По итогам этого тестирования будет также решен вопрос применения одной или нескольких площадок.

Напомним, что ранее ЭТП ГПБ сообщила о запуске секции «Центральный банк России», на которой начала проводить закупочные сессии в интересах ЦБ РФ и его региональных подразделений.