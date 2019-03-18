Минфин занялся упрощением 44-ФЗ

Система госзакупок будет переработана как для госзаказчиков, так и для поставщиков, об этом стало известно на совещании, которое провел вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов.

Как сообщает газета «Коммерсант», пересмотреть правила решили из-за жалоб губернаторов на заседании Госсовета в Ялте, посвященном реализации нацпроектов. Дело в том, что закон о контрактной системе не позволяет завершить капстроительство в срок. После этого на коллегии Минфина 19 февраля подведомственным службам было поручено представить предложения по упрощению законодательства о закупках, так как нынешняя система сложна, недостаточна гибка и нуждается в донастройке. В результате, вчера Минфин, ФАС, Казначейство и ФНС представили уже свои предложения по совершенствованию законодательства.

В подготовленных документах есть как общие предложения по оптимизации госзаказа, так и замечания о проблемах самой службы. ФНС, в частности, предлагает вернуть конкурсы по отбору застройщиков для строек дороже 150 млн руб. и для закупок услуг по эксплуатации административных зданий и клининга. Сама ФНС нуждается в сокращении сроков согласования закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий и выведении из-под ограничений закупки услуг экспертов.