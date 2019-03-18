Казначейство совершенствует электронный контроль исполнения госконтрактов

Федеральное казначейство готовит поправки к 44-ФЗ, которые предусматривают электронизацию процессов контроля за исполнением государственных контрактов. Об этом заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе на круглом столе по обсуждению нововведений в 44-ФЗ, организованного Торгово-промышленной палатой РФ.

По словам Катамадзе, Казначейство планирует реализовать в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС) функционал электронного документооборота по заключению договоров и субдоговров, а также электронных актов выполненных работ. Эта система должна будет охватывать все цепочки кооперации исполнения госконтрактов.

Замруководителя отметила, что некоторые госзаказчики предпочитают какую-то информацию не размещать в реестре контрактов. Для решения этой проблемы Казначейство планирует реализовать в ЕИС функционал подготовки проектов контрактов. Соответственно, эти документы можно будет готовить, а затем и подписывать только в ЕИС. Заказчик получит сервис, обеспечивающий формирование в ЕИС карточки контракта, создание проекта контракта, внесение соответствующих сведений в реестр контрактов и формирование требований на оплату в рамках бюджетных обязательств.

Реализация этих планов позволит очистить базовую информацию в ЕИС, улучшить ситуацию с платежами, обеспечить анализ закупок с использованием достоверной информации.