Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Казначейство совершенствует электронный контроль исполнения госконтрактов

    Казначейство совершенствует электронный контроль исполнения госконтрактов

    Поделиться

    Федеральное казначейство готовит поправки к 44-ФЗ, которые предусматривают электронизацию процессов контроля за исполнением государственных контрактов. Об этом заявила заместитель руководителя Казначейства Анна Катамадзе на круглом столе по обсуждению нововведений в 44-ФЗ, организованного Торгово-промышленной палатой РФ.

    По словам Катамадзе, Казначейство планирует реализовать в Единой информационной системе в сфере госзакупок (ЕИС) функционал электронного документооборота по заключению договоров и субдоговров, а также электронных актов выполненных работ. Эта система должна будет охватывать все цепочки кооперации исполнения госконтрактов.

    Замруководителя отметила, что некоторые госзаказчики предпочитают какую-то информацию не размещать в реестре контрактов. Для решения этой проблемы Казначейство планирует реализовать в ЕИС функционал подготовки проектов контрактов. Соответственно, эти документы можно будет готовить, а затем и подписывать только в ЕИС. Заказчик получит сервис, обеспечивающий формирование в ЕИС карточки контракта, создание проекта контракта, внесение соответствующих сведений в реестр контрактов и формирование требований на оплату в рамках бюджетных обязательств.

    Реализация этих планов позволит очистить базовую информацию в ЕИС, улучшить ситуацию с платежами, обеспечить анализ закупок с использованием достоверной информации.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить