ЭТП по госзакупкам поручат ведение реестров подтверждения опыта поставщиков

Электронным торговым площадкам (ЭТП) по проведению госзакупок могут поручить ведение реестров документов о подтверждении опыта участников закупок, сообщает «Интерфакс».

Соответствующие поправки к 44-ФЗ подготовил Минфин РФ. Предполагается, что компании, которые планируют принять участие в закупках и в отношении которых правительством РФ установлены требования о наличии опыта выполнения соответствующих работ, должны будут направлять оператору ЭТП документы о подтверждении такого опыта в электронной форме.

В свою очередь ЭТП должны будут вести реестр таких документов. При этом площадки предлагается наделить правом не только принимать такие документы, но и отклонять их — с обоснованием причины отклонения документов. Порядок взаимодействия по этому вопросу участников закупок с ЭТП должен будет подготовить Минфин.

На данный момент право проводить госзакупки имеют восемь ЭТП, которые в прошлом году были определены правительством РФ.