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    ЭТП по госзакупкам поручат ведение реестров подтверждения опыта поставщиков

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    Электронным торговым площадкам (ЭТП) по проведению госзакупок могут поручить ведение реестров документов о подтверждении опыта участников закупок, сообщает «Интерфакс».

    Соответствующие поправки к 44-ФЗ подготовил Минфин РФ. Предполагается, что компании, которые планируют принять участие в закупках и в отношении которых правительством РФ установлены требования о наличии опыта выполнения соответствующих работ, должны будут направлять оператору ЭТП документы о подтверждении такого опыта в электронной форме.

    В свою очередь ЭТП должны будут вести реестр таких документов. При этом площадки предлагается наделить правом не только принимать такие документы, но и отклонять их — с обоснованием причины отклонения документов. Порядок взаимодействия по этому вопросу участников закупок с ЭТП должен будет подготовить Минфин.

    На данный момент право проводить госзакупки имеют восемь ЭТП, которые в прошлом году были определены правительством РФ.

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