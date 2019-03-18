Порядок проведения аукционов в сфере строительства будет изменен

Министерство финансов РФ подготовило проект поправок к 44-ФЗ, одна из которых предусматривает упрощение процедуры электронного аукциона в сфере строительства. Речь идет об аукционах, в которых описание объекта закупки включает в себя проектную документацию, сообщает «Итерфакс».

Данная поправка предусматривает, что первая часть заявки на участие в таком аукционе должна будет содержать только согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных закупочной документацией. Вторая часть заявки должна будет оформляться по действующим нормам 44-ФЗ. Такой аукцион будет проводиться через четыре часа после окончания срока подачи заявок.

В настоящее время участники таких закупок должны в соответствующей заявке прописывать свои предложения по строительству того или иного объекта в соответствии с проектной документацией.