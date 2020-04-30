График работы ЭТП ГПБ в период с 1 по 11 мая 2020

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и продление режима нерабочих дней до 11 мая включительно, мы продолжаем обеспечивать непрерывность закупочного процесса наших клиентов и поддерживать вас на всех этапах вашей работы.

Также напоминаем вам про доступные для вас меры поддержки бизнеса в этот непростой период, с ними вы можете ознакомиться по ссылке.

В период с 1 по 5 мая 2020г.

Круглосуточная поддержка наших клиентов, как всегда, будет осуществляться по номерам 8 (495) 150-06-61 и 8-800-100-66-22. Мы всегда на связи с вами!

В этот период пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны. Аккредитация участников на площадке в эти дни производиться не будет, процесс рассмотрения заявок на аккредитацию возобновится с 6 мая 2020г

В личном кабинете пользователя площадки вам будут доступны все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

В период с 6 по 8 мая 2020г.

Площадка ЭТП ГПБ и все сервисы для участников закупок будут работать в обычном режиме и в полном объеме. Будет доступно пополнение баланса лицевого счета и дополнительные платные услуги. Заявки на аккредитацию также будут рассмотрены в штатном режиме.

Поддержка по номерам 8 (495) 150-06-61 и 8-800-100-66-22.работает в круглосуточном режиме.

В период с 9 по 11 мая 2020г.

Круглосуточная поддержка клиентов будет осуществляться по номерам 8 (495) 150-06-61 и 8-800-100-66-22.

В этот период пополнение баланса лицевого счета на ЭТП ГПБ, а также возможность использования дополнительных платных услуг будут не доступны. Процесс рассмотрения заявок на аккредитацию возобновится с 12 мая 2020г

В личном кабинете пользователя площадки вы сможете продолжать использовать все опции участника закупок, соответствующие вашей роли, указанной при аккредитации.

С 12 мая 2020г. работа площадки ЭТП ГПБ и всех сервисов продолжится в обычном режиме.

Будьте здоровы, берегите себя и близких, ведь #лучшедома!