Профессионалы закупок готовятся к XV Юбилейному Форуму-выставке «ГОСЗАКАЗ»

Самое крупное мероприятие федерального уровня в сфере закупок - XV Юбилейный Всероссийский Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» состоится 3-5 апреля 2019 г. в Москве, на ВДНХ, в 75-м павильоне. Единственная в России дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок традиционно объединит всех участников рынка: заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.

Девиз предстоящего Форума: «Ускоряем цифровизацию закупок – выполняем указы Президента!». Участники и гости мероприятия смогут ознакомиться с лучшими образцами отечественной продукции для государственных нужд – от продуктов питания до инновационных разработок. Для субъектов малого и среднего бизнеса Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ» открывает новые перспективы по участию в системе государственных закупок и позволяет вести прямой диалог между заказчиками, общаться с клиентами и коллегами. Мероприятие ежегодно проводится при поддержке Правительства Российской Федерации и Общероссийского народного фронта.

В настоящее время идет активная подготовка к мероприятию – формируется деловая программа, определяется состав спикеров и модераторов, комплектуется масштабная выставочная экспозиция.

Уже подтвердили свое участие 20 министерств и ведомств, а также около 50 субъектов Российской Федерации. В истории Форума такая активность, задолго до мероприятия, наблюдается впервые. Это обусловлено не только актуальностью предстоящего события, но также юбилейным форматом мероприятия.

В рамках деловой программы пройдет более 60 мероприятий самого разного формата – пленарные заседания, круглые столы, тематические дискуссии, профессиональный лекторий на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ, мастер-классы от экспертов проекта ОНФ «ЗА честные закупки», презентации. Основные темы затрагивают актуальные вопросы в сфере закупок: модернизация системы закупок в целях исполнения указов Президента Российской Федерации (12 направлений); отраслевая специфика закупок (здравоохранение, строительство, организация питания и т.д.); проекты федеральных и региональных регуляторов в сфере «цифровых закупок»; IT-технологии в закупках (электронные магазины, инструменты общественного контроля, механизмы идентификации и проверки участников закупки и т.д.); сквозные цифровые технологии на службе закупок: большие данные, искусственный интеллект, технологии распределенного реестра и т.д.; эволюция ЕИС и др.

Спикерами и модераторами дискуссий выступят признанные эксперты отрасли, руководители федеральных министерств и ведомств (Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Минфин России, ФАС России, Счетная палата РФ); руководители госкорпораций (Россети, Росатом, Автодор); депутаты Государственной Думы; представители Центрального штаба ОНФ; руководители закупочных подразделений; специалисты региональных уполномоченных органов в сфере закупок; руководители общественных организаций (Московская ассоциация предпринимателей, ОПОРА РОССИИ, Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по закупкам и продажам); известные журналисты, бизнесмены.

Всего в работе Форума-выставки ежегодно принимают участие около 6 тысяч человек. На выставочной экспозиции площадью 10 тысяч кв. м. запланированы стенды Правительства Москвы, министерств, ведомств, общественных организаций, электронных площадок, банков, госкорпораций и, конечно, компаний-поставщиков из более 60 регионов Российской Федерации.

Компании, предприятия и организации, обеспечивающие разные сферы экономики качественными товарами, работами, услугами, примут участие в открытом Конкурсе «Лучший поставщик 2018 года» https://forum-goszakaz.ru/contest-suppliers.html, организаторами которого являются Торгово-промышленная палата РФ и Московская ассоциация предпринимателей. Победители будут награждены дипломами и призами в первый день работы Форума.

С целью привлечения и поощрения представителей СМИ, специализирующихся на теме закупок, организаторы Форума совместно с Центром правовой поддержки журналистов ОНФ проводят ежегодный Всероссийский конкурс для журналистов и блогеров на лучшую публикацию по теме «Государственные, муниципальные, корпоративные закупки»: https://forum-goszakaz.ru/contest-for-journalists.html. В 2018 году в конкурсе приняли участие более 200 представителей средств массовой информации (печать, радио, телевидение, Интернет) из всех субъектов Российской Федерации. С каждым годом число журналистов, которым не безразлично будущее страны, только увеличивается.

В атмосфере открытого и заинтересованного обсуждения участники Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» (возрастная категория мероприятия 16+) встретятся в 15-й раз для решения вопросов, связанных с повышением эффективности госзакупок – важного инструмента государственного регулирования, напрямую влияющего на экономическое процветание России.

Пресс-служба Дирекции

XV Юбилейного Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»

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