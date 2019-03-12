Сервис электронной регистрации прав на недвижимость - новый договор о сотрудничестве между ЭТП ГПБ и ООО "Остоженка"

Москва, 12 марта 2019 года. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ) и Общество с ограниченной ответственностью «ОСТОЖЕНКА» (ООО "Остоженка") заключили договор о сотрудничестве по сервису «Организация электронного документооборота для обеспечения государственной регистрации недвижимости в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре)».



Сервис доступен для сделок купли-продажи недвижимости на первичном и вторичном рынке и позволяет зарегистрировать права на недвижимость с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи с соблюдением требований действующего законодательства в офисах агентства недвижимости.

«Мы рассчитываем на высокие результаты совместной работы. Реализация этого проекта позволяет сделать цифровые услуги клиентам еще более доступными, а использование Группой Газпромбанк передовых технологий не оставляет сомнений в высоком качестве предоставляемых услуг», - заявил генеральный директор ООО ЭТП ГПБ Михаил Константинов.

«Инновационный сервис государственной регистрации недвижимости без посещения Росреестра позволит нашим клиентам осуществлять регистрацию сделок в течение 15 минут непосредственно в офисе агентства недвижимости с полной гарантией правовой защиты» - поясняет Генеральный директор ООО «ОСТОЖЕНКА» Сергей Салкин.

О компании ООО "Остоженка"

Компания ООО «Остоженка» более 10 лет работает в сфере недвижимости по направлениям городская, загородная и коммерческая недвижимость, включая элитные квартиры, пентхаусы, земельные участки и дома в коттеджных поселках, виллы и апартаменты, офисные и торговые помещения.

Компания активно развивается и внедряет новые технологии для решения самых амбициозных задач. Так, был разработан уникальный Web-сервис «PUSH-KA CRM» по всем бизнес-процессам оформления сделок, что позволяет руководителям и агентам профессионально управлять взаимодействием с клиентами.

Сервис электронной регистрации прав на недвижимость позволит компании качественно улучшить клиентский сервис и соблюсти требования действующего законодательства.