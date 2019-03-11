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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / XIV ежегодная конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (Нефтегазснаб-2019)

    XIV ежегодная конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (Нефтегазснаб-2019)

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    14-15 марта 2019 года в Москве состоится XIV ежегодная конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (Нефтегазснаб-2019). 


    Задача ежегодной конференции - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.


    В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Русснефть, Башнефть, Новатэк, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции. "НЕФТЕГАЗСНАБ" — единственная площадка, которая регулярно собирает руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса.


    Основные темы обсуждения в 2019 году:

    • Тренды в закупках нефтегазовых компаний"
    • Специфика закупок по направлениям в нефтегазовых компаниях
    • Инновационные продукты в закупочной деятельности
    • Централизация процессов снабжения, организация центров поддержки снабжения
    • Категорийные закупки
    • Информационное обеспечение и цифровизация процессов снабжения
    • Особенности транспортно-логистического обеспечения в НГК
    • МТО у EPC
    • 223-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения

    В качестве спикера по теме изменений 223-ФЗ в конференции примет участие Михаил Шелоумов, эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ.

     

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