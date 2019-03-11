XIV ежегодная конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (Нефтегазснаб-2019)

14-15 марта 2019 года в Москве состоится XIV ежегодная конференция "Снабжение в нефтегазовом комплексе" (Нефтегазснаб-2019).

Задача ежегодной конференции - формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков нефтегазовых компаний. На конференции происходит обмен опытом и обсуждение систем МТО различных предприятий отрасли. Особую актуальность мероприятие приобретает в условиях реализации программы оптимизации затрат во многих предприятиях нефтегазового комплекса.

В мероприятии принимают участие руководители служб материально-технического обеспечения крупнейших (Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть, Русснефть, Башнефть, Новатэк, СИБУР и др.) предприятий нефтегазового комплекса. Снабженцы рассказывают о системе МТО в своих компаниях и отвечают на вопросы участников конференции. "НЕФТЕГАЗСНАБ" — единственная площадка, которая регулярно собирает руководителей служб снабжения предприятий нефтегазового комплекса.





Основные темы обсуждения в 2019 году:

Тренды в закупках нефтегазовых компаний"

Специфика закупок по направлениям в нефтегазовых компаниях

Инновационные продукты в закупочной деятельности

Централизация процессов снабжения, организация центров поддержки снабжения

Категорийные закупки

Информационное обеспечение и цифровизация процессов снабжения

Особенности транспортно-логистического обеспечения в НГК

МТО у EPC

223-ФЗ: последние изменения, обновления, проблемы и решения

В качестве спикера по теме изменений 223-ФЗ в конференции примет участие Михаил Шелоумов, эксперт-практик площадки ЭТП ГПБ.

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