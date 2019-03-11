Законопроект об обязанности заказчиков по ФЗ № 223 оплачивать договорные обязательства в течение 30 дней

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесен проект федерального закона № 640180-7. Согласно данному законопроекту планируется внести в ст. 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» изменение, дополнив ее частью 52 следующего содержания: «52. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора)»(1).



Следует напомнить, что согласно п. 14(3) Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом «а» п. 4 названного Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом МСП, должен составлять не более 30 календарных дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора)(2).

В Законе о закупках отсутствуют предельные сроки оплаты поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) для крупных субъектов бизнеса. Однако нередко бывают случаи, когда из-за сложившейся системы расчетов у промышленных предприятий возникают огромные кассовые разрывы, что, несомненно, отрицательно складывается на производственной деятельности поставщиков, а также их дальнейшем развитии(3).

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1) Проект федерального закона № 640180-7

2) Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

3) Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»