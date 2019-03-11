Типовые контракты на спецоценку условий труда и обучение по охране труда

Своим Приказом от 24 декабря 2018 г. N 834н "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также их информационных карт" Министерство труда и социальной защиты РФ в соответствии с ч. 11 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения" разработало и утвердило:



• типовой контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда согласно приложению N 1;

• информационную карту типового контракта на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда согласно приложению N 2 ( несмотря на то, что данный документ указан в списке приложений, в самом приказе отсутствует указанная информационная карта )

• типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда согласно приложению N 3;

• информационную карту типового контракта на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда согласно приложению N 4(1).

Данный приказ вступает в силу 09 марта 2019 года.

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1) Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 декабря 2018 г. N 834н "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также их информационных карт"