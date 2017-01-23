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    Управлению корпоративными закупками можно научиться у экспертов

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    ЭТП ГПБ и "Газпром корпоративный институт" приглашают пройти курс повышения квалификации "Особенности и сфера применения №223-ФЗ для поставщиков. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ".

    Трехдневный курс, который пройдет 30 января - 1 февраля, поможет приобрести теоретические знания в области правового регулирования и управления корпоративными закупками, а также практические навыки работы на ЭТП ГПБ на семинарах "Закупки корпоративных заказчиков" и "Закупки ГК Газпром".

    В программе:

    • Требования к поставщикам, участвующим в закупках по 223-ФЗ.
    • Особенности участия в закупочных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства. • Способы защиты своих прав во время торгов.
    • Подача заявки на участие в закупочной процедуре в соответствии с требованиями законодательства РФ и извещения о закупке.
    • Анализ извещения о проведении закупочной процедуры на соответствие требованиям законодательства.
    • Практика работы на ЭТП ГПБ.

    По окончании курса выдается удостоверение о повышении квалификации "Газпром корпоративный институт". Подать заявку на обучение можно на сайте ЭТП ГПБ.

    ЭТП ГПБ, обучение, корпоративный институт газпрома
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