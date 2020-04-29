Закупки работ в сфере капитального строительства и ремонта

- Описание объекта закупки - Особенности при проведении аукциона - Дополнительные требования к участнику закупки - Возможность изменения существенных условий контракта

Согласно п.8 ч.1 ст.33 Закона №44-ФЗ - документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ч. 16 и 16.1 ст. 34 Закона №44-ФЗ, при которых предметом контракта является, в том числе, проектирование объекта капитального строительства. Также стоит обратить внимание, что включение проектной документации в документацию о закупке является надлежащим исполнением требований законодателя, в части описания объекта закупки.

При проведении открытого аукциона в случае, если НМЦК не превышает 2 млрд. рублей, извещение и документация о закупке размещаются в ЕИС/на ЭТП не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок.

При подготовке и подаче заявок на участие в закупках работ в сфере капитального строительства и ремонта стоит учитывать, что заявка является максимально упрощенной в виде согласия на выполнение работ (как правило, формируемое с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки), при условии, что в закупочную документацию включена проектная документация. А электронный аукцион, в данном случае, проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Но, не стоит упускать из виду, что в рамках Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99 - заказчик обязан установить соответствие участника закупки дополнительным требованиям, если НМЦК превышает 10 млн. рублей при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, по строительству некапитального строения, сооружения, благоустройству территорий. Вследствие чего, участнику закупки необходимо заблаговременно пройти на электронной торговой площадке подтверждение соответствию дополнительным требованиям по 99-ПП.

Изменение существенных условий по ранее указанным объектам закупки возможно в трех случаях, зафиксированных в ст.95 Закона №44-ФЗ.

Подпунктом в) п.1) ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ установлена возможность изменения объема и (или) видов выполняемых работ по контракту с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации - цены контракта не более чем на 10 процентов цены контракта.

Также по п.8) ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ, если контракт заключен на срок не менее 1 года, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленные Правительством Российской Федерации, и возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе, необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное изменение условий контракта осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов. При этом, в указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений.

И по п.9) ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ если контракт, по независящим от сторон обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика, не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом, в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с действующим законодательством, предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта.