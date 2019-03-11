Медицинские услуги для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц могут вывести из сферы действия ФЗ № 44

В настоящее время прорабатывается вопрос о выведении оказания медицинских услуг для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и приравненных к ним лиц из-под действия Закона о контрактной системе.



МВД России в рамках Поручения Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 г. № ЮБ-П4-8622 о целесообразности выведения из сферы действия Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» отношений, связанных с медицинским обеспечением соответствующих категорий лиц в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения разработан проект федерального закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (дата создания 17.02.2019)(1). Авторы поправок предлагают дополнить вышеназванную статью дополнительным пунктом следующего содержания:

«11) оказанием медицинской помощи военнослужащим и лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к военнослужащим, медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения при отсутствии по месту их службы, месту жительства или иному месту нахождения ведомственных медицинских организаций, либо при отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования»(2).

В пояснении к данному проекту федерального закона говорится, что «закон о контрактной системе регулирует отношения, связанные с закупками товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Компенсационный характер оплаты за оказанную медицинскую помощь не позволяет расценить приобретение услуги медицинской организации федеральными органами исполнительной власти, как оказание услуг на обеспечение государственных нужд, в том числе и в случаях, когда медицинская помощь оказывается военнослужащим и приравненным к ним лицам (находящимся в отпусках, в командировках и иных местах) в медицинских организациях, не имеющих договорных отношений с федеральным органом исполнительной власти (его территориальными органами или медицинскими организациями). Кроме того, возмещение затрат (компенсация расходов) медицинским организациям осуществляется по ценам (тарифам), порядок установления которых определен Правительством РФ. Таким образом, указанные положения не позволяют применять Закон о контрактной системе для целей регулирования правоотношений между федеральным органом исполнительной власти (его территориальными органами или медицинскими организациями) и медицинскими организациями государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения»(3).

Данная законодательная инициатива направлена на реализацию конституционных гарантий, касающихся своевременного получения качественной медицинской помощи военнослужащими и приравненными к ним лицам в полном объеме.

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1) https://regulation.gov.ru

2) Проект федерального закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (https://regulation.gov.ru)

3) Пояснительная записка к Проекту федерального закона «О внесении изменения в часть 2 статьи 1 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (https://regulation.gov.ru)



