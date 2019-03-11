Пороговое значение специнвестконтрактов для ОПК предложили снизить

Правительство РФ направило в Госдуму законопроект о снижении для предприятий ОПК порога отнесения инвестиций к специальным инвестконтрактам. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно правительственным поправкам к 44-ФЗ, к специнвестконтрактам можно будет относить инвестиции объемом от 750 млн руб., при их соответствии другим критериям подобных контрактов. Такая планка устанавливается только для предприятий ОПК.

Напомним, ранее отмечалось, что цель предлагаемых изменений — интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК.

По оценке Минпромторга РФ в 2019-2024 гг. предприятия оборонки могли произвести для нацпроектов продукцию гражданского назначения почти на 2,2 трлн руб. При этом, бюджет самих нацпроектов оценивается в 26 трлн руб.