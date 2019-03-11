Минобороны РФ, ФСБ и СВР перейдут на закрытые электронные закупки

Министерство обороны РФ, Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки с 1 июля должны будут проводить закупки в электронной форме посредством закрытых закупочных процедур на специализированной электронной торговой площадке. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Постановлением утверждено положение об особенностях проведения закрытых электронных процедур и порядке аккредитации на специализированных электронных площадках. Нормы этого документа распространяются на Минобороны РФ, ФСБ и СВР, а также их подведомственные госучреждения и унитарные предприятия. Госзаказчики обязаны с 1 июля текущего года проводить в электронной форме закрытые закупочные процедуры: закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс и закрытый аукцион.

Также в документе оговаривается порядок проведения закрытых закупочных процедур в электронной форме, в том числе, в тех случаях, когда данные о той или иной закупке содержат сведения составляющие государственную тайну, определены правила электронного взаимодействия между участниками таких закупок. Кроме того, документ устанавливает правила аккредитации участников закупки (в том числе, требования к ним) на специализированной ЭТП, порядок формирования и ведения специализированной ЭТП реестра участников закрытых электронных процедур.