Бесплатное участие в закупках ЦБ РФ

Участие Поставщиков в закупках Заказчика ЦБ РФ на Торговом Портале ЭТП ГПБ становится бесплатным.



То есть, с Поставщиков-победителей указанных торгов не взимается комиссия в размере 1% от НМЦК.

Оплата также не взимается с победителей в закупках обособленных подразделений Банка России.

На портале, в качестве Заказчика представлен ЦБ РФ и его обособленные подразделения, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

Возникли вопросы по пользованию порталом закупок у единственного поставщика? Воспользуйтесь памяткой по работе с Торговым порталом.

Контакты:

Единый бесплатный номер поддержки пользователей (24/7): 8 800 100 66 22

Обращения по классификатору: klass@etpgpb.ru







Участие в торгах на ЭТП ГПБ – всегда легко и выгодно!