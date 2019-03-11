Бесплатное участие в закупках ЦБ РФ

Участие Поставщиков в закупках Заказчика ЦБ РФ на Торговом Портале ЭТП ГПБ становится бесплатным.
То есть, с Поставщиков-победителей указанных торгов не взимается комиссия в размере 1% от НМЦК.
Оплата также не взимается с победителей в закупках обособленных подразделений Банка России.
На портале, в качестве Заказчика представлен ЦБ РФ и его обособленные подразделения, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.
Возникли вопросы по пользованию порталом закупок у единственного поставщика? Воспользуйтесь памяткой по работе с Торговым порталом.
Контакты:
Единый бесплатный номер поддержки пользователей (24/7): 8 800 100 66 22
Обращения по классификатору: klass@etpgpb.ru
Участие в торгах на ЭТП ГПБ – всегда легко и выгодно!