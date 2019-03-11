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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Бесплатное участие в закупках ЦБ РФ

    Бесплатное участие в закупках ЦБ РФ

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    Участие Поставщиков в закупках Заказчика ЦБ РФ на Торговом Портале ЭТП ГПБ становится бесплатным. 

    То есть, с Поставщиков-победителей указанных торгов не взимается комиссия в размере 1% от НМЦК.

    Оплата также не взимается с победителей в закупках обособленных подразделений Банка России.

    На портале, в качестве Заказчика представлен ЦБ РФ и его обособленные подразделения, со списком которых можно ознакомиться по ссылке.

    Возникли вопросы по пользованию порталом закупок у единственного поставщика? Воспользуйтесь памяткой по работе с Торговым порталом.

    Контакты:

    Единый бесплатный номер поддержки пользователей (24/7): 8 800 100 66 22

    Обращения по классификатору: klass@etpgpb.ru



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