Экспресс-решения для оптимизации логистики вашей компании от ЭТП ГПБ и Газпромнефть-Снабжение.

Для многих компаний в период сложной эпидемиологической обстановки актуальными стали вопросы оптимизации и снижения затрат на складское хозяйство и логистику.

В 2020 году ЭТП ГПБ совместно с ООО «Газпромнефть-Снабжение» разработали комплексный сервис для эффективного управления и оптимизации логистических цепей и складских запасов, основной задачей которого является максимально быстрая перестройка логистических бизнес-процессов.

Для помощи в решении подобных задач мы предлагаем комплекс услуг по оптимизации логистики и управления складами, включающий исследование внутриобъектной логистики, реинжиниринг складских процессов, диагностику цепей поставок, маршрутов и видов транспорта, анализ логистических затрат.

Услугой, помогающей оптимизировать складские площади в период замедления экономики и увеличения запасов, является экспресс-оптимизация затрат на склад. Всего за 14 дней специалисты проведут экспресс-диагностику бизнес-процессов и основных статей затрат складского хозяйства, структуры запасов, исследуют внутриобъектовую логистику.

В результате исследования ваша компания получит рекомендации, благодаря которым вы сможете снизить затраты на содержание складского хозяйства и повысить эффективность бизнес-процессов на складе.

Новые реалии нашей жизни меняют логистический ландшафт, и только максимально быстрая перестройка логистики предприятия поможет сохранить его конкурентоспособность. Для этого мы предлагаем услугу экспресс-оптимизации логистических цепей, в рамках которой проведем экспресс-диагностику цепей поставок сырья и готовой продукции (маршруты; основные затраты; виды транспорта) и рассчитаем альтернативные варианты. Это поможет вашей компании сократить логистические затраты, повысить уровень сервиса и снизить риски срыва поставок по причине логистики. Срок выполнения составляет также 14 дней.

При заказе любой услуги бонусом вы получите имитационную модель вашего логистического объекта.



Для более детального знакомства с предложениями или отправки заявки на услуги экспресс-оптимизации затрат на склад и логистических цепей вы можете обратиться к Анастасии Мищенко по номеру +7(929)969-30-52 или по электронной почте - Mishchenko.AVa@gazprom-neft.ru.