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    ФАС рекомендует участникам закупок использовать Независимый регистратор для защиты их прав

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    Государственная информационная система «Независимый регистратор» обеспечивает видеофиксацию всех действий участников закупок на электронных площадках как по 44-ФЗ, так и 223-ФЗ. Причем запись, полученная из информационной системы, защищена от стороннего вмешательства и является достоверным доказательством при рассмотрении жалоб антимонопольным ведомством.

    По словам заместителя руководителя ФАС России Михаила Евраева, на сегодняшний день «Независимый регистратор» является единственным эффективным способом защиты от мошенничества на электронных торгах и предоставляет дополнительные гарантии предпринимателям при возникновении конфликта. Если предприниматель данную систему не использует, то у него не остается аргументов в защиту своей позиции при рассмотрении его жалобы на действия электронной площадки. Скриншоты с экранов компьютеров по понятным причинам не являются доказательством при принятии решений по жалобам.

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