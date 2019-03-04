Правительство РФ одобрило законопроект стимулирующий производство гражданской продукции на предприятиях ОПК

Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому предлагается снизить для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) минимальный объём инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд руб. до 750 млн руб. Изменения будут внесены в 44-ФЗ. Об этом сообщается на сайте правительства.

Предлагается, что изменения помогут интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК.

Ранее в Минпромторге сообщили, что оборонно-промышленный комплекс России может в рамках реализации национальных проектов произвести гражданскую продукцию на сумму более 2 трлн руб. в ближайшие 5 лет.

По словам директора департамента министерства промышленности и торговли РФ Константина Тарабрина, наиболее востребованной гражданская продукция оборонных предприятий может быть в таких национальных проектах, как «Цифровая экономика», «Образование», «Здравоохранение», «Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры», «Модернизация автомобильных дорог», «Наука», «Жилье и городская среда». Это может быть медицинская техника, оснащение школ, вузов, образовательных центров. Министерство подразумевает госзакупки в рамках федерального законодательства в формате межбюджетных трансфертов на уровне регионов, муниципальных образований, учреждений.