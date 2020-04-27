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    Алгоритм закупки. Важные аспекты ее проведения

    Автор: Елена Бусарова
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    Осуществляя закупочные процедуры, заказчики выполняют определенный алгоритм действий, который, в конечном итоге, приводит к удовлетворению производственных потребностей в товарах, работах или услугах.  Каждый последующий этап закупки дополняет предыдущий, позволяя поставщикам (подрядчикам, исполнителям) ориентироваться в процессе, получать интересующие сведения и, по необходимости, принимать участие в процедурах.

    Во многом алгоритм проведения закупок у всех заказчиков схож, однако, закупочная деятельность конкретного заказчика индивидуальна и может иметь свои особенности.

    Алгоритм действий при осуществлении закупки:

    • размещение действующей редакции Положения о закупке в ЕИС (изменений в Положение);
    • анализ производственной деятельности и формирование потребностей ТРУ;
    • мониторинг рынка ТРУ, запрос коммерческих предложений;
    • планирование закупочной деятельности на 1 год, раздел СМСП на 3 года (для определенного вида заказчиков);
    • регламентация закупочной деятельности заказчика внутренними локальными документами;
    • выбор способа и формы закупочной процедуры;
    • формирование закупочных документов (извещения, документации о закупке, включая техническое задание и проект договора);
    • публикация закупочной процедуры в ЕИС/на ЭТП;
    • прием заявок;
    • размещение изменений документации (извещения), разъяснений положений закупочной документации;
    • оценка и рассмотрение поступивших заявок, размещение протоколов закупки;
    • заключение договора с победителем закупки (при наличии), включая проверку обеспечительных мер, внесение изменений в договор (по необходимости) и размещение на ЕИС;
    • исполнение договора, приемка ТРУ;
    • размещение документов о приемке ТРУ/оплате в ЕИС подготовка возражения на доводы жалобы и отстаивание интересов в контролирующем органе (при обжаловании закупки);
    • размещение отчетности в ЕИС;
    • формирование архивного дела.

    Вышеназванный алгоритм не является универсальным, поскольку иногда тот или иной этап закупки заказчик может «пропустить» и «перешагнуть» к следующему. Например, при проведении процедуры не всегда заказчику поступают запросы о разъяснении положений документации, в связи с чем у него отсутствует необходимость публикации пояснительных ответов.

    Размещение действующей редакции Положения о закупке в ЕИС (изменений в Положение)

    Ни одна закупочная деятельность не должна осуществляться без опубликованного в ЕИС Положения о закупках (в противном случае непослушных заказчиков ждут значительные штрафы согласно КоАП РФ). Положение о закупке, вносимые в него изменения, подлежат обязательному размещению в ЕИС  не позднее, чем в течение пятнадцати дней со дня утверждения[1].

    Данный нормативный документ должен базироваться на ФЗ № 223 и других законодательных актах в сфере закупок, позволяя заказчикам закупить необходимые ТРУ в рамках действующих правовых норм. 

    В своем Положении заказчик вправе предусмотреть, помимо указанных в ФЗ № 223, иные способы закупочных процедур и прописать их порядок проведения, а также прочие особенности осуществления своей закупочной деятельности (например, критерии оценки, случаи закупок у ЕП и т.д.). 

    Для того чтобы главный закупочный документ заказчика был всегда актуальным и «свежим», организаторы процедур должны следить за изменениями в сфере закупок и по необходимости вносить соответствующие правки в Положения, иначе проведение процедур, не указанных в названном документе, можно легко оспорить в антимонопольном органе.

    Анализ производственной деятельности и формирование потребностей ТРУ

    Никто, кроме заказчика, не знает лучше, что именно ему нужно закупить и в каком количестве, поэтому организатору закупочных процедур следует внутри своего предприятия провести работу по формированию списка планируемых к закупке товаров, работ или услуг.

    Главные вопросы, которые стоят на данном этапе перед заказчиком: для каких целей нужно закупить те или иные ТРУ? В каком объеме необходимо приобрести ТРУ и сколько денежных средств можно потратить на это?

    В зависимости от производительности, текущих планах, а также финансовых возможностей заказчику необходимо определить очередность предстоящих закупок для обеспечения бесперебойной работы для обеспечения бесперебойной работы заказчика.

    Для более достоверной информации организатору процедур следует проанализировать хозяйственные нужды прошлого года, учесть предстоящие цели и планы организации, скорректировать некоторые позиции товаров и, возможно, добавить новые, оценить удовлетворение потребностей за счет складских запасов или уже имеющихся заключенных договоров с контрагентами.

    Мониторинг рынка ТРУ, запрос коммерческих предложений

    Мониторинг рынка ТРУ и запрос коммерческих предложений – один из важнейших этапов закупки, на котором у заказчика формируются более четкие представления о функциональных характеристиках необходимой продукции, а также о цене за единицу.

    Данные сведения помогут организаторам сформулировать свои потребности и грамотно прописать их в техническом задании. К примеру, при закупке строительного песка не каждый специалист в сфере закупок знает о процентном содержании пылевидных и глинистых частиц в товаре.

    Мониторинг рынка интересующей продукции позволит также корректно указать НМЦД в документации на основании имеющихся актуальных коммерческих предложений контрагентов (чтоб «не брать из головы» как говорится).

    На данном этапе планирования активное участие принимают и сами потенциальные участники закупок: направляют заказчикам по почте, факсу (иным средствам связи) коммерческие предложения с указанием цен и характеристик ТРУ, соответствующие запросу заказчика.

    Планирование закупочной деятельности на 1 год, раздел СМСП на 3 года (для определенного вида заказчиков)

    Кроме утвержденного Положения о закупках заказчику необходимо опубликовать в ЕИС план закупок на срок не менее, чем 1 год (согласно ст. 4 ФЗ № 223)[2].

    Далее, окончательно определившись с предстоящими закупками ТРУ, заказчик вносит в план сведения о процедурах: наименование продукции, количество (согласно коду ОКЕИ), регион поставки, НМЦД, способ закупки и др.

    Разбив план закупок на кварталы или месяцы, организатор процедур систематизирует предстоящие закупки, эффективно распределяет финансовый поток для оплаты ТРУ.

    Неотъемлемой частью закупочной деятельности практически всех заказчиков является внесение в план изменений (новые позиции, корректировка данных), которые в дальнейшем размещаются в ЕИС.

    Ознакомившись с закупками заказчиков, поставщики смогут оценить собственные производственные возможности и, по необходимости, принять участие в процедуре (в данном случае план закупок выступает в роли «доски объявлений» для контрагентов).

    Регламентация закупочной деятельности заказчика внутренними локальными документами

    Оформление закупок внутренними локальными актами осуществляется в каждой организации по-своему, на этот счет нет определенных штампов и утвержденных форм.

    Согласно сложившейся практике, заказчик, как правило, готовит приказ о размещении предстоящей закупки, в котором прописывает основные сведения о процедуре: наименование ТРУ, НМЦД, сроки проведения, ЭТП (если закупка в электронной форме), лицо, осуществляющее контроль за выполнением приказа.

    Далее на основании данного документа формируется закупочная документация и (или) извещение[3], которые, в последующем, утверждаются уполномоченным лицом организатора закупки и публикуются в ЕИС/на ЭТП.

    Для выбора поставщика (подрядчика, исполнителя)  по результатам закупки заказчик согласно ч. 8 ст. 3.2 ФЗ №223 заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки (как правило, на основании приказа).

    Конкретных требований к составу и функционалу комиссии, количеству, подготовке ее членов, порядку принятия решений в ФЗ №223 не прописано.

    Такие сведения следует указать в Положении о закупке. К примеру: «заседание комиссии по закупке считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем 50 % от общего числа ее членов.

    Решения комиссии по закупке принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. Голосование осуществляется открыто (но не всегда - это должно быть указано в положении о закупке либо Положении о работе закупочной комиссии).

    При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов, решение принимает председатель комиссии»[4].

    Выбор способа и формы закупочной процедуры

    В целях проведения закупки заказчик должен определить не только ТРУ, которые ему необходимо приобрести, но и способ закупочной процедуры, предусмотренный Положением о закупке. Согласно ч.3.1 ст. 3 ФЗ № 223 к конкурентным способам закупки относятся: конкурсы (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс), аукционы (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросы котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок), запросы предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений), а также иные способы конкурентной закупки, предусмотренные Положением о закупке. 

    В соответствии с ФЗ №223 способы неконкурентной закупки, в том числе закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), устанавливаются Положением о закупке. В названном документе указываются случаи и условия, при которых заказчик может выбрать тот или иной способ, порядок проведения закупки и определения победителя.

    Для своевременного удовлетворения  собственных нужд в необходимых товарах, работах или услугах при рациональном использовании финансов, заказчик самостоятельно определяет в каждой конкретной ситуации подходящий способ закупки в зависимости от производственной деятельности организации.

    Организатор процедур должен помнить, что способы закупки, не предусмотренные Положением о закупке, он не вправе применять. В противном случае его действия можно оспорить в антимонопольном органе.

    Пример из практики:

    В антимонопольную службу поступила жалоба поставщика на действия заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку ритуальных принадлежностей. По мнению заявителя, организатор процедуры неверно выбрал способ проведения закупки.

    Изучив материалы дела, комиссия УФАС установила, что согласно п. 1.3.6 Положения о закупках запрос предложений и запрос котировок проводятся с целью обеспечить срочные, неотложные нужды заказчика. В соответствии с п. 5.1.2 названного документа запрос котировок может проводиться, если начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 тыс. руб. (при необходимости осуществить срочную закупку товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой до 5 млн. руб.).

    Заказчик вправе принять решение о проведении запроса котировок, когда невозможно провести аукцион из-за длительности процедуры. Антимонопольный орган установил, что начальная (максимальная) цена договора составляет 1 801 268,00 рублей, а поставка товара осуществляется с момента заключения договора по 31.12.2020.

    С учетом периода действия договора комиссия УФАС пришла к выводу, что срочность в проведении закупки отсутствует. В своем решении антимонопольная служба поддержала доводы заявителя, указав, что заказчик неправильно выбрал способ закупочной процедуры. (Решение Пензенского УФАС по жалобе № 058/07/3-49/2020 от 13.02.2020 г.)

    Формирование закупочных документов (извещения, документации о закупке, включая техническое задание и проект договора)

    Определившись со способом закупочной процедуры, заказчику необходимо подготовить и разместить в ЕИС документацию и (или) извещение о закупке. В ФЗ № 223 предусмотрены минимальные сведения, которые должны содержаться в названных документах (ч. 5, 9, 10, ст. 4 Закона о закупках), при этом они не должны противоречить друг другу.

    Организатор процедур, в своем Положении о закупке, вправе также предусмотреть и другую дополнительную информацию, которая может содержаться как в извещении, так и в документации. Например, помимо сведений, определенных 223-ФЗ, закупочные документы могут содержать порядок применения официального курса иностранной валюты к российскому рублю, который установлен ЦБ РФ и используется при оплате договора, требование предоставления участниками закупки обеспечения  заявок, если НМЦД больше 5 млн. руб. и др.

    Следует напомнить, что при запросе котировок достаточно подготовить извещение (разработка документации о закупке при данном виде конкурентных процедур не предусмотрена ФЗ №223).

    Главной составляющей частью закупочных документов является техническое задание. В нем указывается закупаемый товар (работы, услуги), с теми характеристиками, которые нужны заказчику в соответствии с правилами описания предмета закупки (см.ч.6.1 ст. 3 ФЗ №223) и нормами Положения о закупке. Изучив техническое задание, потенциальные участники порой невнимательно смотрят иную информацию закупочной документации, что, в конечном итоге, может сыграть с ними злую шутку.

    • см. Решение ФАС России от 17.10.2019 по делу № 223ФЗ-984/19, согласно которому, заявитель несвоевременно перечислил денежные средства в качестве обеспечения заявки, вследствие чего они поступили на лицевой счет оператора ЭТП уже после окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений. Антимонопольный орган не поддержал довод контрагента о том, что оператором ЭТП не обеспечена надежность функционирования программных и технических средств).

    Важным документом любой документации является проект договора, в котором отображены условия его исполнения, права и обязанности сторон и др. особенности сделки. Нередко победитель закупки на стадии заключения договора, не согласившись с отдельными его пунктами направляет заказчику протокол разногласий, в котором просит изменить существенные условия договора. Такие случаи нередко заканчиваются спорами в антимонопольном органе, в который обращается организатор процедуры закупки с заявлением о внесении записи о недобросовестном поставщике в РНП.

    Пример из практики:

    В антимонопольную службу обратился заказчик с заявлением о включении сведений в РНП в отношении победителя закупки, который уклонился от заключения договора в связи с несогласованием его проекта.

    При рассмотрении всех материалов дела комиссия УФАС установила, что после получения проекта договора, участник аукциона направил в адрес заказчика протокол разногласий, согласно которому просит организатора изменить условия оплаты работ, а также ответственность сторон.

    Антимонопольный орган пришел к выводу, что согласно ст. 3.4 Закона о закупках, в случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

    Однако, победитель посредством протокола разногласий хотел изменить условия проекта договора, которые были изначально предусмотрены закупочными документами аукциона.

    В своем решении комиссия приняла решение о включении в реестр недобросовестных поставщиков сведений о победителе торгов. (Заключение Саратовского УФАС № 064/07/5-862/2019 от 24.12.2019).

    Публикация закупочной процедуры в ЕИС/на ЭТП

    Размещение заказчиками в ЕИС/на ЭТП информации о закупке осуществляется без взимания платы. Опубликованные в ЕИС, и на сайте заказчика (дополнительная норма), в соответствии с ФЗ №223 - информация о закупке, Положения о закупке, планы закупки должны быть доступны для ознакомления потенциальным участникам бесплатно.

    В ЕИС размещаются:

    - извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок;

    - проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке;

    - изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации;

    - решение Заказчика об отмене закупке, если таковое было принято;

    - протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол;

    - иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено ФЗ №223 и Положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 и ч. 16 ст.4 Закона о закупках[5].

    Заказчик дополнительно вправе разместить указанные выше сведения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

    Следует помнить о том, что информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит публикации в ЕИС (порядок проведения такой процедуры указан в ст. 3.5 ФЗ № 223).

    Учитывая, что большинство закупок проводятся в электронном виде на ЭТП, заказчикам следует размещать закупочные документы с учетом регламента и функционала выбранной электронной торговой площадки для последующей интеграции данных  с ЕИС[6]. (документы важно размещать в формате, обеспечивающем возможность копирования и редактирования)

    Что делать, если не работает сайт закупок? Согласно ч.13 ст.4 ФЗ №223, в случае возникновения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация публикуется заказчиком на своем сайте (при наличии) с последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения всех проблем, и считается размещенной в установленном порядке.

    Прием заявок

    Подача заявок является одним из ответственных этапов для поставщиков (подрядчиков, исполнителей), которые должны своевременно предоставить необходимый пакет документов в составе своего предложения. Согласно ч.11 ст.3.2 ФЗ № 223 участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о ее проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить или отозвать свое предложение до истечения срока подачи заявок.

    В Законе о закупках установлены минимальные сроки для подачи участниками заявок на участие в закупке:

    - 15 дней - для конкурса и аукциона (ч.ч. 17, 19 ст. 3.2 ФЗ №223);

    - 5 рабочих дней - для запроса котировок (ч. 21 ст. 3.2 ФЗ №223);

    - 7 рабочих дней - для запроса предложений (ч. 23 ст. 3.2 ФЗ №223).

    Сроки публикации документации и (или) извещения при проведении процедуры закупки иными конкурентными способами устанавливаются Положением о закупке. Необходимо учитывать, что для закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП, законодатель утвердил иные сроки проведения процедур, о чем следует помнить и заказчикам, и заинтересованным участникам[7].

    При подготовке своего предложения, участникам следует помнить, что каждая закупка индивидуальна и перечень запрашиваемых документов, как правило, разнится.  Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к участнику закупки, требованиям к содержанию и оформлению заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с нормами ФЗ №223 и Положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении данной процедуры в соответствии с Положением о закупке заказчика[8].

    Особое внимание необходимо уделить «незапланированным обстоятельствам» (например - коронавирусная инфекция), которые могут внести свои коррективы в процесс проведения закупок, а в частности, в сроки приема заявок. Заказчики и потенциальные участники процедур должны постоянно следить за нормативно-правовыми, которые регулирует закупочную деятельность  во время пандемии.

    Размещение изменений документации (извещения), разъяснений положений закупочной документации

    После размещения в ЕИС закупочных документов заказчик вправе вносить в них изменения по собственной инициативе или по запросу участника процедуры в порядке, прописанном в ч. 11, ст. 4, № 223-ФЗ и Положении о закупке.

    Правки, которые вносятся в документацию и (или) извещение о закупке, публикуются организатором процедуры в ЕИС не позднее, чем в течение 3 дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.

    Как правило, заказчики корректируют закупочные документы по следующим причинам: неточные сведения и характеристики ТРУ, арифметические ошибки, отсутствие необходимых документов, перенос процессуальных сроков закупки, объективные замечания потенциальных участников процедуры и т.д.

    Участники, которые планируют принять участие в закупке, должны следить за актуальностью извещения и документации в ЕИС, чтобы своевременно и надлежащим образом подготовить свое предложение.

    В целях исключения неоднозначного понимания документации и (или) извещения о закупке, а также уточнения отдельных пунктов названных документов, заинтересованные контрагенты согласно ФЗ №223, вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений положений закупочных документов. При этом, инициатор такого запроса должен соблюсти порядок его направления в соответствии с 223-ФЗ[9] и Положением о закупке (в противном случае организатор процедуры может не предоставить интересующие сведения).

    Пример из практики:

    В антимонопольный орган поступила жалоба поставщика на действия заказчика при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора поставки моторных масел и смазки.

    Как следует из обращения, организатор торгов не предоставил ответ на запрос о разъяснении закупочной документации в части количества закупаемого товара, что привело к невозможности сформировать и подать заявку участие в данной закупке.

    Рассмотрев материалы дела, комиссия УФАС установила, что согласно условиям закупки, организатор процедуры обязуется ответить на запрос, поступивший не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок. В случае поступления вопросов с нарушением установленного срока, заказчик вправе не предоставлять соответствующие сведения (данное условие соответствует ч. 3 ст. 3.2 Закона о закупках). Поскольку запрос на разъяснение документации был направлен в последний день срока подачи заявок, действия заказчика в связи с непредставлением разъяснений не противоречат ФЗ №223. 

    В своем решении антимонопольный орган поддержал организатора закупки, посчитав доводы заявителя необоснованными. (Решение УФАС по Хабаровскому краю №8-01/87 от 25.03.2020).

    Оценка и рассмотрение поступивших заявок, размещение протоколов закупки

    Этап оценки заявок - один из самых спорных моментов в практике закупок, поскольку нередко участники процедур, не согласившись с начислением баллов и итогами процедур, направляют жалобы в антимонопольный орган.

    Поэтому, при определении лучшего предложения, заказчик должен оценивать заявки, поданные на участие в процедуре, в порядке, указанном в Положении и закупочной документации (извещении). Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные организатором процедуры, необходимо применять в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

    В настоящее время заказчики на свое усмотрение формируют систему оценки, которую потом применяют в процессе своей закупочной деятельности.

    Поставщикам (подрядчикам, исполнителям) следует, перед подачей заявки, изучить перечень критериев оценки, а также их значимость, чтобы надлежащим образом подготовить необходимый пакет документов (в целях получения максимальных баллов).

    На практике бывают ситуации, когда потенциальным участникам непонятно, как будет проходить оценка и сопоставление заявок, в таком случае участникам целесообразно направить заказчику запрос о разъяснении порядка оценки заявок. Результаты закупки заказчик отражает в протоколах, требования к которым установлены в ст.3.2 ФЗ №223.

    Заключение договора с победителем закупки (при наличии), включая проверку обеспечительных мер, внесение изменений в договор (по необходимости) и размещение на ЕИС

    Результатом  закупочной конкурентной процедуры является договор, который заключается между заказчиком и победителем не ранее, чем через десять дней и не позднее, чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола[10].

    В случае необходимости одобрения органом управления заказчика, в соответствии с законодательством РФ, заключения договора или, в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки, договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

    Победитель закупки должен, в установленные законом сроки, подписать договор и направить его заказчику, в противном случае он рискует на 2 года оказаться в реестре недобросовестных поставщиков[11].

    Однако, не каждая закупка завершается подписанием договора. Последствия несостоявшейся закупочной процедуры заказчику необходимо отразить в своем Положении и закупочных документах. Как правило, в случае, если на участие в процедуре не поступило ни одной заявки (и в случае, если поступила одна заявка и соответствует требованиям ДоЗ), организатор закупки заключает договор с единственным поставщиком.

    Исполнение договора, приемка ТРУ

    В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные ч.15 ст. 4 ФЗ №223, заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации, в реестр договоров в ЕИС.

    Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров в ЕИС также информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора[12].

    Отчетность

    По результатам закупок заказчики обязуются в соответствии с ФЗ №223 не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем публиковать в ЕИС:

    1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 настоящего Федерального закона;

    2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

    3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.

    Также следует помнить, что некоторые заказчики обязуются размещать информацию о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом в соответствии с нормами действующего законодательства.

    Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод о том, что заказчики не всегда придерживаются данного алгоритма, поскольку каждая закупка индивидуальна и может включать этапы, которые изначально не предусматривались (например, заказчик, не рассчитав свои финансовые возможности, может принять решение об отмене закупки). В любом случае, следуя указанному закупочному алгоритму, организаторы процедур могут минимизировать риск допуска возможных ошибок.

     

    [1] Об утверждении Положения о закупке см. ст.2 ФЗ №223

    [2] План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 5 до 7 лет, а план закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством РФ  в соответствии с п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона о закупках, должен содержать формируемый на срок не менее чем 3 года раздел о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденными такими заказчиками перечнями товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у таких субъектов (см. ст. 4 ФЗ № 223).

    [3] При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. (см. ч.21 ст.3.2. ФЗ №223)

    [4] https://zakupki.gov.ru

    [5] См.ч.5 ст.4 ФЗ №223.

    [6] См. ст. 3.3 ФЗ №223

    [7]См. Решение Омского УФАС России № 055/07/18.1-129/2019 от 05.03.2019 о признании жалобы необоснованной

    [8] См.ч.10 ст.3.2 ФЗ №223

    [9] См.ст. 3.2, ч.11 ст. 4 ФЗ №223

    [10] Заказчик также вправе заключить договоры с несколькими участниками конкурентной закупки в порядке и в случаях, которые установлены Положением о закупке (см. ч. 28 ст. 3.2 ФЗ № 223)

    [11] см.ст.5 ФЗ №223

    [12] См. Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»

    ЭТП ГПБ, Торги, закупки, 44-ФЗ, Наши Эксперты, 223-ФЗ, алгоритм закупки
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    19 февраля 2020 г.

    Абсолют Банк и ЭТП Газпромбанка заключили договор о партнерстве

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    17 февраля 2020 г.

    Сроки и специфика подписания договоров по 223-ФЗ

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    11 февраля 2020 г.

    «Кредит Урал Банк» - новый партнер ЭТП ГПБ

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    10 февраля 2020 г.

    НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ) за декабрь 2019 – январь 2020 года

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    10 декабря 2019 г.

    Состоялся восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    05 декабря 2019 г.

    Эксперты ЭТП ГПБ на семинаре по контрактной системе в Астрахани

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    02 декабря 2019 г.

    5 лет Торговому Порталу ЭТП ГПБ – интервью руководителя проекта Андрея Охапкина

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    29 ноября 2019 г.

    Представители ЭТП ГПБ в Сеуле на конференции Global Public Procurement Market 2019

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    29 ноября 2019 г.

    Состоялась конференция по Технологии ЕНН

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    28 ноября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на Op-Ex Russia 2019

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    22 ноября 2019 г.

    Восьмой интерактивный круглый стол «Новое в законодательстве о публичных закупках: Закон о контрактной системе и Закон № 223-ФЗ»

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    21 ноября 2019 г.

    ЭТП ГПБ на встрече правительства и представителей Газпромбанка в Оренбурге

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    18 ноября 2019 г.

    Семинар по закупкам лекарств и медицинских средств в Ульяновской Области

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    12 ноября 2019 г.

    Завершилась конференция Госзаказ на берегах Тавриды

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    11 ноября 2019 г.

    ЭТП Газпромбанка и коммуникационное агентство Neftegaz.RU расширяют сотрудничество

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    07 ноября 2019 г.

    Продолжается общероссийская конференция по государственным закупкам

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    05 ноября 2019 г.

    Госзаказ на берегах Тавриды – уже завтра!

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    28 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка на VIII Славянском международном форуме

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    22 октября 2019 г.

    ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА КЛАСТЕРНЫХ ЗАКУПОК

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    22 октября 2019 г.

    ИЗМЕНЕНИЯ 44-ФЗ, КАСАЮЩИЕСЯ ЗАКУПОК РАБОТ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-РЕШЕНИЯ IPM

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    22 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП ГПБ на VII Международном Форуме «Арктические проекты – сегодня и завтра»

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    21 октября 2019 г.

    Эксперт ЭТП Газпромбанка выступил на круглом столе «Трансформация правового воздействия на инвестиционный климат в условиях политики импортозамещения»

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    07 октября 2019 г.

    Обучающий семинар в Ульяновске - Профессионализм заказчиков как фактор эффективности контрактной системы в сфере закупок

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    01 октября 2019 г.

    Как выгодно продать неликвиды на электронной торговой площадке

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    26 сентября 2019 г.

    25 сентября в Калининграде стартовала II Всероссийская конференция по закупкам

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    18 апреля 2019 г.

    Единый цифровой Каталог промышленной продукции и услуг – как основа для формирования и актуализации данных в каталоге товаров работ и услуг

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    17 апреля 2019 г.

    ПРИЕМКА ТРУ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С ЯНВАРЯ 2019

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