Апрельские изменения в 44-ФЗ – обзор от эксперта ЭТП ГПБ

24 апреля Президент подписал закон № 124-ФЗ от 17.04.2020, вносящий изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Мы представляем обзор основных изменений, которые № 124-ФЗ внес в закон о контрактной системе.

Пункт 4 части 1 статьи 93:

Увеличен порог осуществления закупки у единственного поставщика до 600 тыс. руб. (ранее 300 тыс. руб.);

Также увеличен предельный годовой объем закупки у единственного поставщика – он должен составлять не более 10% совокупного годового объема закупок заказчика (ранее – не более 5%.);

Предельные значения в рублевом выражении остались без изменений: годовой объем 2 млн руб. ИЛИ 10% совокупного годового объема и не более 50 млн руб.

Вступает в силу: 24.04.2020 (со дня официального опубликования закона).

Части 1, 2.2 статьи 96:

Установление обеспечения гарантийных обязательств становится правом, а не обязанностью заказчика. Заказчик вправе установить такое обеспечение, если документацией (контрактом) предусмотрены требования к гарантийным обязательствам;

Размер обеспечения гарантийных обязательств по-прежнему не может превышать 10% НМЦК.

Вступает в силу: 01.07.2020 (по соглашению сторон контракта, новые нормы можно распространить на контракт, заключенный до указанной даты).

Части 6, 6.1 – 6.3 статьи 96:

Уменьшено минимальное значение обеспечения исполнения контракта, устанавливаемое заказчиком. Теперь обеспечение исполнения можно установить в диапазоне от 0,5 до 30 % НМЦК (ранее – от 5 до 30 % НМЦК);

Если расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается заказчиком от НМЦК, уменьшенной на размер такого аванса;

Если, в соответствии с законодательством РФ, казначейскому сопровождению подлежат все расчеты по контракту, заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта, либо установить его в размере от 0,5 до 10 % НМЦК;

При закупке среди СМП и СОНКО (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ) расчет обеспечения исполнения контракта во всех случаях производится не от НМЦК, а от цены, по которой заключается контракт по результатам определения поставщика.

Вступает в силу: 01.07.2020 (по соглашению сторон контракта новые нормы можно распространить на контракт, заключенный до указанной даты).

Часть 65 статьи 112:

Расширен перечень условий контракта, которые в 2020 году можно изменить по соглашению сторон (в связи с независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущими невозможность его исполнения); Изменить существенные условия контракта теперь можно не только в части цены и срока исполнения контракта, но и в части размера аванса (если он был предусмотрен контрактом);

При этом, в отличие от случаев изменения цены и срока исполнения контракта, при изменении размера аванса не потребуется обоснование таких изменений.

Вступает в силу: 24.04.2020 (со дня официального опубликования закона).

Часть 5 статьи 2:

Установлен единый срок вступления в силу изменений, вносимых в Закон 44-ФЗ.

Все изменения, касающиеся планирования закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе - установления новых способов определения поставщиков, а также изменения, касающиеся контроля, мониторинга и аудита в сфере закупок вступают в силу в следующие сроки:

с 1 января очередного календарного года, следующего за годом их принятия – по общему правилу;

с 1 января года, следующего за очередным календарным годом – в случае принятия таких изменений после 1 октября текущего календарного года.

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