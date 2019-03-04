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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В реестре заказчиков, зарегистрированных в информационной системе госзакупок, появится новая информация

    В реестре заказчиков, зарегистрированных в информационной системе госзакупок, появится новая информация

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    Реестр юрлиц, зарегистрированных в единой информационной системе госзакупок, теперь будет включать полное и сокращенное наименование заказчика, его организационно-правовую форму, адрес заказчика в пределах его места нахождения, ИНН и дату постановки на учет в налоговом органе. Соответствующее постановление правительства вступило сегодня в силу.

    В нем утверждены правила ведения реестра заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе, в том числе уточнён перечень информации и документов о них.

    Каждой реестровой записи будет присваиваться уникальный 28-разрядный номер, а вести реестр поручено Казначейству России. Первыми в реестр попадут заказчики, которые зарегистрировались в системе до 1 марта 2019 г. Их казначейство включит в список уже до 15 марта.

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