В реестре заказчиков, зарегистрированных в информационной системе госзакупок, появится новая информация

Реестр юрлиц, зарегистрированных в единой информационной системе госзакупок, теперь будет включать полное и сокращенное наименование заказчика, его организационно-правовую форму, адрес заказчика в пределах его места нахождения, ИНН и дату постановки на учет в налоговом органе. Соответствующее постановление правительства вступило сегодня в силу.

В нем утверждены правила ведения реестра заказчиков, зарегистрированных в единой информационной системе, в том числе уточнён перечень информации и документов о них.

Каждой реестровой записи будет присваиваться уникальный 28-разрядный номер, а вести реестр поручено Казначейству России. Первыми в реестр попадут заказчики, которые зарегистрировались в системе до 1 марта 2019 г. Их казначейство включит в список уже до 15 марта.