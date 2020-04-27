Минфин планирует до 1 мая внести в правительство оптимизационный пакет поправок к закону о госзакупках

Минфин планирует до 1 мая внести в правительство РФ так называемый второй оптимизационный пакет поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами ведомства.

По словам источника, в финальный вариант оптимизационного пакета войдут, в частности, пять блоков поправок.

Один из них предусматривает сокращение количества способов проведения закупок с 11 до 3, упрощение порядка и сокращение сроков их проведения, а также увеличение числа участников закупок, которые обязаны заключать контракт при уклонении победителя. Другой блок поправок определяет дополнительные условия, при которых госзаказчики могут проводить совместные конкурсы и аукционы, а также упрощает порядок проведения таких закупок. Еще ряд норм оптимизационного законопроекта предполагает введение единой типовой формы банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения как заявки на участие в закупке, так и исполнения контракта. Также этот блок поправок предусматривает порядок использования электронных банковских гарантий. Другой блок поправок оговаривает введение электронного документооборота (с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, ЕИС) на всех этапах закупочного процесса - включая как этапы приемки товаров, работ, услуг, так и расторжения контрактов. Еще один блок поправок направлен на ускорение определения нового поставщика при расторжении контракта. Здесь предлагается сократить сроки оповещения поставщика об одностороннем расторжении контракта с 30 дней до 10 дней, предоставить заказчику при одностороннем расторжении контракта право заключить его со вторым участником закупки. Также эти поправки предусматривают возможность проведения повторной закупки - в форме запроса котировок в электронной форме (7 дней).

Как сообщалось, Минфин завершил подготовку оптимизационного законопроекта к середине февраля и планировал внести его в правительство до конца февраля. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции эти сроки были изменены - министерство занялось, в частности, подготовкой изменений в закупочное законодательство, определяющих порядок работы контрактной системы в условиях пандемии и чрезвычайной ситуации.

Большая часть оптимизационных поправок к 44-ФЗ была подготовлена в прошлом году.

Весной-летом прошлого года был подготовлен и принят первый оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ. Он был направлен, преимущественно, на сокращение сроков проведения закупочных процедур и их упрощение. При этом отмечалось, что по этим поправкам у регуляторов и заинтересованных ведомств фактически не было разногласий, что позволило принять документ в течение нескольких месяцев.

Другие поправки, требующие доработок, согласования и т.п., регуляторы решили включить во второй, так называемый осенний (предполагалось, что он будет подготовлен и принят Госдумой в течение осенней сессии) пакет поправок.

Консолидацией предложений по оптимизации закупочного законодательства занимается рабочая группа Госдумы, а сам законопроект готовит Минфин. В октябре на рассмотрение рабочей группы поступило более 300 предложений по развитию 44-ФЗ.