ФАС обновила порядок выдачи антимонопольных предупреждений

Федеральная антимонопольная служба РФ обновила порядок выдачи предупреждений о прекращении действий или бездействий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Соответствующий приказ №257/20 «О внесении изменений в порядок выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, утвержденный приказом ФАС от 22.01.2016 № 57/16» опубликован на портале правовой информации.

Документ дополняет порядок выдачи антимонопольных предупреждений положением о том, что они могут касаться ликвидации или принятия мер по прекращению осуществления видов деятельности унитарного предприятия, которое создано или ведет деятельность с нарушением требований Закона о защите конкуренции.