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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин дал разъяснения по авансированию контрактов

    Минфин дал разъяснения по авансированию контрактов

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    Министерство финансов РФ разъяснило получателям средств федерального бюджета об авансовых платежах при заключении государственных контрактов о поставке отдельных товаров и оказании услуг. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 09-04-13/29195.

    При заключении контрактов, предметом которых является поставка товаров или оказание услуг, получатели средств федерального бюджета не вправе предусматривать авансовые платежи если в плане-графике код и наименование объекта закупки соответствуют коду и наименованию товара, услуги, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ № 21-р.

    Кроме этого, в силу п. 20 положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, если контракт предусматривает поставку товаров или оказание услуг, включенных в перечень и не включенных в него, авансирование такого контракта не предусматривается.

    Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос о приостановлении действия п. 20 положения, однако, до принятия указанного решения получатели средств федерального бюджета при заключении контрактов о поставке товаров, об оказании услуг, включенных в перечень, не вправе предусматривать авансовые платежи.

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