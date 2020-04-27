Минфин дал разъяснения по авансированию контрактов

Министерство финансов РФ разъяснило получателям средств федерального бюджета об авансовых платежах при заключении государственных контрактов о поставке отдельных товаров и оказании услуг. Соответствующая информация содержится в письме Минфина № 09-04-13/29195.

При заключении контрактов, предметом которых является поставка товаров или оказание услуг, получатели средств федерального бюджета не вправе предусматривать авансовые платежи если в плане-графике код и наименование объекта закупки соответствуют коду и наименованию товара, услуги, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ № 21-р.

Кроме этого, в силу п. 20 положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, если контракт предусматривает поставку товаров или оказание услуг, включенных в перечень и не включенных в него, авансирование такого контракта не предусматривается.

Отмечается, что в настоящее время рассматривается вопрос о приостановлении действия п. 20 положения, однако, до принятия указанного решения получатели средств федерального бюджета при заключении контрактов о поставке товаров, об оказании услуг, включенных в перечень, не вправе предусматривать авансовые платежи.