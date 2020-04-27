Регионам предложили ускорить контрактацию и оплату закупок средств на борьбу с коронавирусом

Министерство финансов РФ предложило регионам ускорить контрактацию и оплату по контрактам на закупку средств для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Объем первой финансовой помощи регионам составил 33 млрд руб., второй – 32 млрд руб., которые пошли на оснащение коечного фонда медорганизаций, закупки систем снабжения кислородом и средств индивидуальной защиты для оказания медпомощи больным.

«Вторая дотация регионам из федерального бюджета переведена 17 апреля, финансирование обеспечено. Просьба ускорить контрактацию и оплату по контрактам»,- сказал Силуанов.

Он отметил, что ситуация с закупками в регионах неудовлетворительная. Регионы на средства дотаций заключают контракты со сроком исполнения с июля по сентябрь. Министр финансов подчеркнул, что закупочное законодательство адаптировано к проведению закупок в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

При этом председатель правительства Михаил Мишустин добавил, что процесс раскассирования доведенных средств идет медленно, в ряде регионов кассовое исполнение составляет менее 10%. «Необходимо оперативно нарастить темпы, — сказал он. — Регионы должны быть максимально готовы оказывать квалифицированную помощь заболевшим».