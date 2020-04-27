С 1 мая начнет работу сервис для выплат субсидий малому бизнесу

Специальный сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начинает работу с 1 мая. Об этом заявил руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

Сервис позволит наиболее комфортно, понятно и быстро получить субсидии в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Такие выплаты смогут получить все предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции отраслях экономики. При этом должно быть выполнено важное условие – количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 г.

Такие субсидии на выплату зарплаты не являются для субъектов МСП налогооблагаемым доходом. Также освобождаются от НДФЛ компенсационные выплаты стимулирующего характера медикам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом. Кроме того, организациям разрешили включать в расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль и упрощенной системе налогообложения, закупку медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса по утвержденному Правительством РФ перечню.

Более подробную информацию о сервисе вы можете узнать на официальном сайте ФНС России или в контакт-центре по номеру 8-800-222-2222