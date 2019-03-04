Минфин и ФАС подготовят меры по совершенствованию госзакупок у единственного поставщика

Председатель Правительства РФ поручил Министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по совершенствованию системы госзакупок у единственного поставщика. Список поручений премьер-министра опубликован на сайте кабмина.

Как указано в документе, Минфину и ФАС России нужно представить предложения, направленные на совершенствование механизма заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственными поставщиками.

Поручение должно быть выполнено до 14 марта.

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что Дмитрий Медведев поручил кабмину принять меры по сокращению оснований для проведения госзакупок у единственного поставщика. По словам министра, необходимо упростить процедуры и изучить, какие изменения нужно внести в законодательство.