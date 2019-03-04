Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфин и ФАС подготовят меры по совершенствованию госзакупок у единственного поставщика

    Минфин и ФАС подготовят меры по совершенствованию госзакупок у единственного поставщика

    Поделиться

    Председатель Правительства РФ поручил Министерству финансов и Федеральной антимонопольной службе разработать предложения по совершенствованию системы госзакупок у единственного поставщика. Список поручений премьер-министра опубликован на сайте кабмина.

    Как указано в документе, Минфину и ФАС России нужно представить предложения, направленные на совершенствование механизма заключения контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг с единственными поставщиками.

    Поручение должно быть выполнено до 14 марта.

    Глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что Дмитрий Медведев поручил кабмину принять меры по сокращению оснований для проведения госзакупок у единственного поставщика. По словам министра, необходимо упростить процедуры и изучить, какие изменения нужно внести в законодательство.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить