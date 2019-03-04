В России могут ввести лабораторные исследования продуктов при госзакупках

В России может быть введен лабораторный контроль продуктов питания, закупаемых для государственных и муниципальных нужд. Не исключено и проведение отзывных кампаний продукции предприятий-нарушителей, аннулирование сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.

Отмечается, что особого контроля требует продукция, закупаемая для госучреждений – больниц, школ и детских садов. Он поддержал необходимость внесения изменений в практику применения 44-ФЗ для того, чтобы сделать обязательными лабораторные исследования закупаемых товаров с высоким профилем риска фальсификации.

Глава Роскачества Максим Протасов представил вице-премьеру предложения по повышению качества продуктов питания, сформированные по итогам трехлетнего мониторинга товаров народного потребления.

По его мнению, существует несколько факторов, препятствующих росту качества. Прежде всего, это формально не запрещенная законодательством практика введения потребителя в заблуждение относительно заявленных на упаковке товаров характеристик и свойств. Вице-премьер подчеркнул, что ответственность бизнеса за введение покупателей в заблуждение относительно содержимого товаров необходимо повышать в разы, вплоть до проведения отзывных компаний и аннулирования сертификатов производителей. Также, нормотворческого регулирования требует гармонизация требований по содержанию в продукции антибиотиков и пестицидов.

Кроме того, необходимо детальное изучение нормирования в других странах, что будет способствовать гармонизации нормативов с международными требованиями и повысит конкурентоспособность российской сельхозпродукции на мировом рынке.

Вице-премьер дал поручение включить озвученные предложения в план реализации стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 г. и обсудить их на межведомственной рабочей группе по ее выполнению.