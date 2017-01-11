Запущен сервис онлайн-консультант

«Онлайн-Консультант» - новый интерактивный сервис для клиентов ЭТП ГПБ

Одним из приоритетных направлений развития электронной торговой площадки ГПБ является создание и развитие современного клиентского сервиса. В январе 2017 года запущен сервис «Онлайн-Консультант», позволяющий сделать участие в торгах на электронной торговой площадке проще, удобнее и эффективнее. У каждого пользователя появилась возможность получить консультации от ведущих экспертов в сфере закупок в форме мгновенного обмена сообщениями.

И самое главное, воспользоваться «Онлайн-Консультантом» очень просто, легкий дизайн виджета и работа с любого устройства позволят получить консультацию в режиме онлайн за считанные секунды!

Более того, задать вопрос эксперту можно из своего в профиля в социальных сетях и мессенджерах:



facebook: https://www.facebook.com/etpgpbprocedure/

VK: https://vk.com/etpgpbprocedure

Telegram: @etpgpbchatbot

Viber: @etpgpb