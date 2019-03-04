Минфин: Как вовремя разместить в ЕИС план закупок

Специалисты министерства финансов рассказали об особенностях размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков по 44-ФЗ.

Они напомнили, что в законе о контрактной системе установлены предельные максимальные сроки для размещения в ЕИС утвержденных плана закупок и плана-графика. В то же время согласно правилам осуществления контроля в случае соответствия контролируемой информации установленным требованиям, объекты контроля размещаются в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня направления объекта контроля для размещения в ЕИС. При этом, в случае несоответствия контролируемой информации установленным требованиям, органы контроля направляют субъектам контроля протокол с указанием выявленных нарушений, а объекты контроля не размещаются в ЕИС до устранения указанного нарушения и прохождения повторного контроля.

С учетом необходимости прохождения проверки органом контроля информации, содержащейся в планах закупок и планах-графиках, при их направлении в ЕИС, заказчикам следует заблаговременно направлять информацию и документы для осуществления контроля таким образом, чтобы по результатам контроля срок размещения информации и документов в ЕИС соответствовал предельным срокам.

При этом срок направления плана закупки, плана-графика закупки для размещения в ЕИС не является обстоятельством, влияющим на наличие либо отсутствие состава формального административного правонарушения.