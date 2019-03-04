Регуляторам поручено упростить закупочное законодательство с учетом мнения рынка

Москва. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Регуляторам в сфере госзакупок поручено сократить число закупочных процедур, упростить порядок их проведения, заявил министр финансов и заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Даны достаточно жесткие поручения коллегам", - сказал А.Силуанов.

Необходимость таких действий А.Силуанов объяснил тем, что эффективность системы госзакупок снижается: падает уровень экономии (с приблизительно 10% несколько лет назад до примерно 5% в настоящее время), остается высокой доля закупок у единственных поставщиков.

По словам А.Силуанова, при подготовке предложений по упрощению закупочного законодательства предполагается учесть соответствующие мнения и предложения как госзаказчиков, так и их поставщиков.

Как сообщалось, ранее Минфину РФ и Федеральному казначейству было поручено заняться упрощением закупочных процедур.

"Были даны поручения Минфину совместно с Федеральным казначейством и другими заинтересованными ведомствами начать проработку вопроса кардинального упрощения процедур, действующих в рамках закупочного законодательства, - говорил пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров журналистам. - По мнению Антона Силуанова, действующая конструкция контрактной системы сложна и недостаточно гибка, в свете необходимости реализации национальных проектов она нуждается в донастройке".

Ранее представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы уже указывали на необходимость упрощения как закупочных процедур, включая сокращение их числа, так и закупочного законодательства в целом.

"Идея в том, чтобы большую часть заказчиков, особенно мелких, освободить от проведения сложных и для них избыточных процедур за счет перевода на систему подтвержденных предложений (электронный магазин - ИФ), - заявлял осенью прошлого года в интервью "Интерфаксу" заместитель министра финансов Алексей Лавров.

По его словам, реализация этой идеи связана с планами министерства по упрощению закупочных процедур в рамках контрактной системы (регулируется нормами 44-ФЗ).

В свою очередь ФАС сообщала, что в перспективе рассчитывает на полную автоматизацию всех процессов госзакупок и, соответственно, на упрощение закупочного законодательства.

"Решение основных проблем госзаказа: упрощение применения нормативной базы по госзаказу всеми участниками правоотношений путем унификации процедур и внедрения цифровых технологий вплоть до полной автоматизации всех процессов", - отмечалось в материалах ФАС.

По оценке ведомства, развитие контрактной системы должно осуществляться за счет общей автоматизации процессов закупок и процессов проведения закупочных процедур, автоматизации исполнения контрактов (регламентация процедур приемки товаров, работ, услуг, внедрение смарт-контрактов и т.п.), автоматизации контроля за проведением госзакупок.