Правительство РФ распространило запрет госзакупок ряда товаров машиностроения на их лизинг

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ распространило запрет на допуск к госзакупкам отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, на лизинг (услуги финансовой аренды) такой техники, следует из правительственного постановления, опубликованного на сайте правительства РФ.

"Это позволит защитить внутренний рынок, поддержать развитие национальной экономики, российских товаропроизводителей при госзакупках услуг лизинга, будет способствовать дополнительной загрузке производственных мощностей предприятий, сохранению на них рабочих мест, в том числе в смежных отраслях", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Названный запрет действует с 2015 года и распространяется преимущественно на широко распространенную строительно-дорожную и коммунальную технику. В материалах правительства РФ отмечается, что запрет не распространяется на специфическую строительную технику (дорожные фрезы, машины для ресайклинга, бетоноукладчики и т.п.), объем производства которой в России недостаточен.

Согласно правительственному постановлению, Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ должна будет вести на своем сайте реестр актов экспертизы на соответствие промышленной продукции требованиям, предъявляемым к технике российского производства.

Стоит отметить, что свои ограничения на госзакупку иностранной продукции машиностроения (в том числе и на ее лизинг), действуют и в отношении госкомпаний. Согласно закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), госкомпании должны согласовывать с правительственной комиссией по импортозамещению закупку определенных товаров, работ, услуг (главным образом, продукции машиностроения), а также реализацию инвестиционных проектов, бюджет которых превышает 10 млрд рублей.