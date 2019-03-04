Около 40% закупок в корпоративном сегменте РФ в среднесрочной перспективе может быть переведено на внешние ЭТП - эксперт

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Порядка 40% закупок в корпоративном сегменте РФ в течение 2-3 лет может быть переведено на внешние/независимые (от заказчиков) электронные торговые площадки (ЭТП), заявил "Интерфаксу" замгендиректора "Единой электронной торговой площадки" (ЕЭТП) Антон Киценко в кулуарах конференции "ЭТП в России - 2019".

"По нашей оценке сейчас 20-25% от общего объема закупок корпоративных заказчиков (их закупки не регулируются 223-ФЗ) осуществляется на внешних, не зависимых от таких компаний, площадках, - сказал А.Киценко. - В горизонте трех лет этот показатель может вырасти до 40%".

По мнению А.Киценко, причиной такого изменения стала экономическая ситуация в стране. "Денег на рынке стало меньше, считать их стали больше, - сказал он. - Поэтому тенденция перевода бизнесом своих закупок на внешние площадки есть. Полагаю, она сохранится и будет развиваться в ближайшие годы".

При этом А.Киценко отметил, что сейчас у многих компаний из частного сектора имеются опасения, связанные с передачей процессов закупки на внешние ЭТП. "Они опасаются потерять контроль над этими процессами и считают, что все, что происходит у них - защищено и закрыто, безопасно, - сказал А.Киценко. - Хотя по уровню обеспечения информационной безопасности федеральные площадки (отобранные правительством РФ для проведения госзакупок и закупок госкомпаний у субъектов МСП - ИФ) сейчас значительно превосходят возможности частного сектора".

Объем рынка закупок компаний из коммерческого сегмента (не регулируется закупочным законодательством РФ) А.Киценко оценил в 7-10 трлн рублей.

Схожую оценку этого рынка дал коммерческий директор компании B2B-Center Андрей Бойко. По его словам, компания оценивает этот рынок в 10 трлн рублей. При этом он отметил, что подстройка ЭТП под требования коммерческого заказчика обходится дороже, чем выполнение требований компаний, работающих в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг" (223-ФЗ) "Здесь окупаемость доработки функционала ЭТП под нужды конкретного заказчика может составлять годы, - сказал А.Бойко. - Но при наличии большого числа таких заказчиков, а значит, и соответствующих наработок, начинает действовать эффект масштаба - 80-90% пожеланий или требований таких новых заказчиков оказываются уже реализованными в ходе работ со "старыми" клиентами".

Впрочем, по мнению экспертов, в коммерческом сегменте остается нерешенным вопрос электронизации малых закупок (объемом до 100 тыс. рублей). С одной стороны, ЭТП, работающим преимущественно с коммерческим сегментом, не интересно вкладываться в создание бесплатных электронных магазинов, предназначенных для автоматизации закупок малого объема. Заказчики, со своей стороны, не заинтересованы в дополнительных затратах при организации таких закупок, в том числе платить за проведение таких закупок в платных электронных магазинах.

По оценке экспертов, объем малых закупок в РФ составляет порядка 1 трлн рублей.

В настоящее время часть ЭТП, отобранных для проведения госзакупок, уже реализовали у себя функционал электронных магазинов, который доступен госзаказчикам и госкомпаниям на бесплатной основе.

Помимо этого, многие субъекты РФ имеют собственные сервисы для проведения закупок малого объема в электронной форме. Наиболее развитым и масштабным из них является "Портал поставщиков" Москвы, с которым взаимодействует уже несколько десятков субъектов РФ.

Также в пилотном режиме работает единый агрегатор торговли (ЕАТ) "Березка", на который правительство РФ планировало перевести закупки малого объема федеральных госорганов и их подведомственных организаций. На ЕАТ закупки планировалось проводить на платной основе. В настоящее время агрегатор работает в пилотном режиме - на нем проводятся малые закупки канцелярских товаров.