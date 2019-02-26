Эксперты ЭТП ГПБ приняли участие в конференции ИНВЕСТЭНЕРГО-2019

20 февраля в Москве состоялась первая конференция “Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике” (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019). Эксперты ЭТП ГПБ приняли активное участие в мероприятии, рассказав о сервисах электронной торговой площадки, среди которых были отдельно отмечены продукты, направленные на управление инвестициями.

Михаил Шелоумов, руководитель направления методологии государственных и корпоративных закупок ЭТП ГПБ во время своего выступления, рассказал о решениях ЭТП ГПБ предлагаемых инвестору и инициатору на каждом этапе жизненного цикла инвестиций: «С помощью наших решений обеспечивается единообразие информационных моделей и программных средств. Мы разработали цифровую экосистему управления инвестициями. Сервис IPM – это комплекс программного обеспечения и сервисов, повышающий эффективность управления, контроля и сопровождения проектов».

На конференции собрались профессионалы электроэнергетики для обзора крупных инвестиционных проектов, рассмотрения программ модернизации оборудования и обсуждения годовых комплексных программ закупок товаров, работ и услуг. Все участники конференции получили настенную карту Российской Федерации «Инвестиционные проекты в электроэнергетике», которая информирует об отраслевых объектах строительства и планах по модернизации.



