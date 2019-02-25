Скорректированы правила взимания платы за участие в госзакупке

Правительство РФ скорректировало правила взимания платы за участие в госзакупке. При проведении совместных конкурсов или аукционов плату будут взимать однократно.

Так, если по итогам совместной закупки победитель заключит три контракта на сумму более 500 тыс. руб. каждый, размер платы не превысит 5 тыс. руб. Отметим, Минфин и ранее указывал, что в такой ситуации плату можно взимать только один раз независимо от того, сколько контрактов заключил участник.

Также уточнили требования к договору спецсчета. Возможность заключить его дали не только участникам, включенным в реестр, но и тем, кто аккредитован на площадках. Теперь правила не будут противоречить 44-ФЗ, который до конца года позволяет участвовать в закупках без регистрации, если участник до 1 января прошел аккредитацию.