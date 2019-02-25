Муниципалитетам запретили госзакупки иностранной спецтехники

Правительство РФ ограничило госзакупки дорожно-строительной и специальной техники иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Речь идет о запрете государственных и муниципальных закупок брать такую технику в лизинг. Кроме отечественных концернов доступ к госзакупкам по лизингу сохраняется для иностранных участников, подписавших специнвестконтракт.

Данные меры должны защитить внутренний рынок и поддержать российских машиностроителей, мощности которых сейчас загружены не более чем на 60%, а также способствовать развитию экономики.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести ограничения на лизинг импортной строительно-дорожной техники при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».Он отметил, что для наращивания спроса на российскую строительно-дорожную технику предполагается развивать льготный лизинг.