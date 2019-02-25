Предустановка российских антивирусов на ПК будет законодательно закреплена в 2020 г.

Предустановка антивирусных программ российского производства на российских и зарубежных компьютерах будет законодательно закреплена до 31 августа 2020 г. Данные меры будут направлены на обеспечение национальной безопасности РФ. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства РФ.

Согласно документу, предустановка российских антивирусов станет одним из элементов по внедрению и использованию отечественных ИТ-продуктов. К середине 2019 г. необходимо узаконить нормы, которые обеспечат преимущества российского компьютерного, телекоммуникационного и серверного оборудования в рамках государственных и муниципальных закупок. В этот же период должны быть приняты требования, определяющие характеристику оборудования, участвующего в закупках, а также нормы его эксплуатации. Система стимулирования для приобретения и использования отечественных ИТ-продуктов должна быть создана к 31 октября 2019 г.

Система стимулирования разработки и увеличения доли использования российских ИТ-продуктов в цифровой экономике появится не позднее 31 декабря 2021 г. Как отмечается в паспорте нацпрограммы, это планируется реализовать через акселерацию перспективных бизнес-идей, венчурное финансирование и льготное кредитование.