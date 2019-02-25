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    ЦБ предложил ужесточить ответственность госкорпораций за нарушение ими сроков расчета с МСП

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    Центральный банк (ЦБ) РФ предложил Министерству экономического развития ужесточить ответственность госкорпораций за нарушение ими сроков оплаты по контрактам с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет «Интерфакс».

    ЦБ направил в Минэкономразвития предложение о внесении изменений в положение об особенностях участия МСП в закупках. Эти изменения предусматривают закрепление повышенных требований к договорной ответственности госкорпораций перед субъектами МСП в случае нарушения установленных сроков оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки. При этом ЦБ предложил также учитывать имеющийся международный опыт, в частности, Евросоюза и Индии, где этот вопрос был решен.

    Проблема несвоевременной оплаты товаров, работ и услуг госзаказчиками поднималась ранее на различных уровнях. По данным прокуратуры, задолженность заказчиков в настоящее время превышает 30 млрд руб. Это влечет за собой возникновение долгов по оплате труда, по налогам.

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