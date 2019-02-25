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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минфину поручено упростить процедуры госзакупок

    Минфину поручено упростить процедуры госзакупок

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    Министр финансов РФ Антон Силуанов поручил Министерству финансов и Федеральному казначейству проработать вопрос кардинального упрощения процедур в системе закупочного законодательства. Об этом сообщил пресс-секретарь Андрей Лавров.

    По мнению Силуанова, действующая конструкция контрактной системы сложна и недостаточно гибка, и в свете необходимости реализации национальных проектов она нуждается в доработке.

    Ранее представители Минфина и Федеральной антимонопольной службы уже указывали на необходимость упрощения как закупочных процедур, включая сокращение их числа, так и закупочного законодательства в целом.

    В ноябре прошлого года правительство закрепило новый порядок расчётов по госконтрактам для повышения качества управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета.

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