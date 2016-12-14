ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар

ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар

16 декабря 2016 г. в Москве состоится семинар «223-ФЗ и сфера его применения. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ». В семинаре примет участие эксперт Дома финансовых решений, который расскажет об особенностях оформления банковских гарантий.

Электронная торговая площадка Газпромбанка продолжает заниматься обучением всех заинтересованных специалистов работе по 223-ФЗ. На декабрьском семинаре отдельное внимание будет уделено выгодам получения банковских гарантий по сравнению с залогом собственных средств. Участники семинара смогут вместе разобраться в следующих актуальных вопросах:

· Требования к поставщикам по 223-ФЗ.

Требования к поставщикам по 223-ФЗ. · Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности.

Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности. · Правильное оформление заявки на участие в торгах.

Правильное оформление заявки на участие в торгах. · Проверка извещения о проведении закупки на соответствие действующему законодательству.

Проверка извещения о проведении закупки на соответствие действующему законодательству. · Получение банковской гарантии в срок.

Получение банковской гарантии в срок. · Снижение издержек и рисков при участии в торгах.

Помимо презентационного материала с примерами из опыта экспертов, предусмотрена практическая часть (секция "Закупки корпоративных Заказчиков").