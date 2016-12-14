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    ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар

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    ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар

    16 декабря 2016 г. в Москве состоится семинар «223-ФЗ и сфера его применения. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ». В семинаре примет участие эксперт Дома финансовых решений, который расскажет об особенностях оформления банковских гарантий.

    Электронная торговая площадка Газпромбанка продолжает заниматься обучением всех заинтересованных специалистов работе по 223-ФЗ.  На декабрьском семинаре отдельное внимание будет уделено выгодам получения банковских гарантий по сравнению с залогом собственных средств. Участники семинара смогут вместе разобраться в следующих актуальных вопросах:

     

     

    • ·         Требования к поставщикам по 223-ФЗ.
    • ·         Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности.
    • ·         Правильное оформление заявки на участие в торгах.
    • ·         Проверка извещения о проведении закупки на соответствие действующему законодательству.
    • ·         Получение банковской гарантии в срок.
    • ·         Снижение издержек и рисков при участии в торгах.

     

    Помимо презентационного материала с примерами из опыта экспертов, предусмотрена практическая часть (секция "Закупки корпоративных Заказчиков").

    ЭТП ГПБ, Новости, Дом финансовых решений
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