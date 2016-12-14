ЭТП ГПБ и Дом финансовых решений проведут обучающий семинар
16 декабря 2016 г. в Москве состоится семинар «223-ФЗ и сфера его применения. Теория и практика работы на ЭТП ГПБ». В семинаре примет участие эксперт Дома финансовых решений, который расскажет об особенностях оформления банковских гарантий.
Электронная торговая площадка Газпромбанка продолжает заниматься обучением всех заинтересованных специалистов работе по 223-ФЗ. На декабрьском семинаре отдельное внимание будет уделено выгодам получения банковских гарантий по сравнению с залогом собственных средств. Участники семинара смогут вместе разобраться в следующих актуальных вопросах:
- · Требования к поставщикам по 223-ФЗ.
- · Особенности участия малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности.
- · Правильное оформление заявки на участие в торгах.
- · Проверка извещения о проведении закупки на соответствие действующему законодательству.
- · Получение банковской гарантии в срок.
- · Снижение издержек и рисков при участии в торгах.
Помимо презентационного материала с примерами из опыта экспертов, предусмотрена практическая часть (секция "Закупки корпоративных Заказчиков").