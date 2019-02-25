Еще трем банкам разрешено работать со спецсчетами при госзакупках

Правительство РФ разрешило еще трем российским банкам, в их числе: «Возрождение», «Тинькофф Банк» и «Ак Барс», работать со спецсчетами для размещения средств обеспечения заявок на участие в госзакупках. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Перечень банков был утвержден летом прошлого года. Изначально в него входило 18 банков. Причем к этим банкам предъявлялись определенные требования. В их числе наличие универсальной лицензией, собственного капитала в размере не менее 25 млрд руб., наличие кредитного рейтинга не ниже A-(RU) или ruA-, участие банка в системе обязательного страхования вкладов физлиц в банках РФ, отсутствие просроченной задолженности.

В ноябре прошлого года правительство РФ смягчило названные требования для банков, в отношении которых по состоянию на 1 января 2015 г. действуют ограничительные меры, принятые иностранными государствами. Это решение правительства РФ позволяет работать со спецсчетами банку «Северный морской путь» (СМП банк).

Для открытия и ведения спецсчетов участников госзакупок, банки должны обеспечивать взаимодействие со всеми электронными торговыми площадками, которые отобраны правительством РФ для проведения госзакупок.